В Ростовской области третий день продолжается пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе после удара украинских беспилотников. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки сервиса Nasa Firms.
Местные жители жалуются, что в городе стало тяжело дышать. По их словам, работников НПЗ не отпускают с предприятия, несмотря на чрезвычайную ситуацию. Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко подтвердил, что ситуация остается сложной.
Он отметил, что концентрация вредных веществ в воздухе пока соответствует нормативам, однако предупредил: из-за смены ветра уровень загрязнения может вырасти. Жителям рекомендовали носить маски, закрывать окна влажными тканями и пить больше воды.
Тем временем в городе Красный Сулин, где проживает около 35 тыс. человек, на время остановили подачу воды, чтобы перебросить ресурсы на тушение пожара в Новошахтинске. Министр ЖКХ области Антонина Пшеничная сообщила, что водоснабжение восстановят после наполнения резервуаров.
Украинский канал Exilenova+ опубликовал кадры с места пожара, где видно, как огонь охватывает еще один резервуар с топливом. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение объекта.
Новошахтинский НПЗ, построенный в 2009 году, перерабатывал 5,6 млн тонн нефти в год — около 1,7% от мощностей РФ. Завод стал первым крупным предприятием в отрасли, возведенным с нуля за последние три десятилетия. С июня 2022 года он уже несколько раз подвергался атакам украинских дронов. Последняя из них, в ночь на 21 августа, привела к нынешнему пожару.
Согласно подсчетам, только в августе удары дронов вывели из строя не менее четырех российских НПЗ. Потери составили около 13% национальных мощностей по нефтепереработке. В ряде регионов России, включая Забайкалье, Приморье, Сахалинскую область и аннексированный Крым, уже начали продавать топливо по талонам и с ограничениями.
На фоне кризиса вице-премьер Александр Новак назначил совещание с руководителями нефтяных компаний на 25 августа. Планируется обсудить меры по стабилизации рынка топлива в условиях «повышенного спроса и ремонтных работ на НПЗ».