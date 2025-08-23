В Ростовской области третий день продолжается пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе после удара украинских беспилотников. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки сервиса Nasa Firms.

Местные жители жалуются, что в городе стало тяжело дышать. По их словам, работников НПЗ не отпускают с предприятия, несмотря на чрезвычайную ситуацию. Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко подтвердил, что ситуация остается сложной.

Он отметил, что концентрация вредных веществ в воздухе пока соответствует нормативам, однако предупредил: из-за смены ветра уровень загрязнения может вырасти. Жителям рекомендовали носить маски, закрывать окна влажными тканями и пить больше воды.

Тем временем в городе Красный Сулин, где проживает около 35 тыс. человек, на время остановили подачу воды, чтобы перебросить ресурсы на тушение пожара в Новошахтинске. Министр ЖКХ области Антонина Пшеничная сообщила, что водоснабжение восстановят после наполнения резервуаров.

Украинский канал Exilenova+ опубликовал кадры с места пожара, где видно, как огонь охватывает еще один резервуар с топливом. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение объекта.