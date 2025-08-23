ВОЙНА В УКРАИНЕ
Китай — возможный гарант безопасности Украины?
Китай выразил готовность принять участие в урегулировании конфликта в Украине, включая возможную миротворческую миссию
Представитель МИД Китая Мао Нинь / Reuters
23 августа 2025 г.

Китай готов принять участие в миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на дипломатические источники в ЕС, поддерживающие контакты с правительственными кругами КНР.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность включения Китая в число стран, которые могли бы предоставить Киеву гарантии безопасности. По его словам, Пекин «не помог» остановить конфликт в 2022 году и «не сделал ничего», когда Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что в Стамбуле в 2022 году обсуждались принципы гарантий безопасности для Украины. В их числе были отказ Киева от членства в НАТО и других военных блоках, а также нейтральный статус страны. Тогда, отметил Лавров, Украина сама предложила, а Россия поддержала идею гарантий безопасности с участием постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нинь подчеркнула, что Пекин всегда занимал «открытую и беспристрастную позицию» в отношении украинского кризиса.

«Мы считаем, что все стороны должны придерживаться общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности, чтобы способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Китай готов играть конструктивную роль в этом процессе», — сказала она.

По данным Axios, Китай в качестве возможного гаранта безопасности Украины упоминал и президент России Владимир Путин во время саммита с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

В настоящий момент в разработке гарантий безопасности для Украины участвуют западные страны, включая Великобританию и Францию. Зеленский также называл среди возможных гарантов Турцию.

