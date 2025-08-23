Китай готов принять участие в миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на дипломатические источники в ЕС, поддерживающие контакты с правительственными кругами КНР.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность включения Китая в число стран, которые могли бы предоставить Киеву гарантии безопасности. По его словам, Пекин «не помог» остановить конфликт в 2022 году и «не сделал ничего», когда Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что в Стамбуле в 2022 году обсуждались принципы гарантий безопасности для Украины. В их числе были отказ Киева от членства в НАТО и других военных блоках, а также нейтральный статус страны. Тогда, отметил Лавров, Украина сама предложила, а Россия поддержала идею гарантий безопасности с участием постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нинь подчеркнула, что Пекин всегда занимал «открытую и беспристрастную позицию» в отношении украинского кризиса.