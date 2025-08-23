Американский президент Дональд Трамп подал Украине сигнал о том, что ей придется принять соглашение, в основном на условиях России, сообщает NBC News со ссылкой на анонимного представителя Белого дома.

Поводом стал пост лидера США, опубликованный 21 августа в его соцсети Truth Social.

В нем Трамп написал, что Украина в основном ведет оборонительные действия и поэтому не может победить Россию.

«Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя… Это как отличная спортивная команда с фантастической защитой, которой не разрешают играть в нападении. Нет шансов на победу!» — заявил американский лидер. Он добавил, что впереди «интересные времена».