Дональд Трамп фактически дал сигнал Украине о необходимости принять соглашение в основном на условиях России, сообщают СМИ
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters
23 августа 2025 г.

Американский президент Дональд Трамп подал Украине сигнал о том, что ей придется принять соглашение, в основном на условиях России, сообщает NBC News со ссылкой на анонимного представителя Белого дома.

Поводом стал пост лидера США, опубликованный 21 августа в его соцсети Truth Social.

В нем Трамп написал, что Украина в основном ведет оборонительные действия и поэтому не может победить Россию.

«Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя… Это как отличная спортивная команда с фантастической защитой, которой не разрешают играть в нападении. Нет шансов на победу!» — заявил американский лидер. Он добавил, что впереди «интересные времена».

Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщало, что на саммите в Аляске Москва пошла на частичный компромисс. Россия отказалась от требования передачи под свой контроль всей территории Херсонской и Запорожской областей, однако продолжает настаивать на получении всего Донбасса.

По данным Reuters, Москва также готова вернуть Украине подконтрольные ей части Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Среди условий назывались ограничение численности украинской армии, отказ от присутствия западных войск на территории Украины и частичное снятие санкций.

