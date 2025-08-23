Американский президент Дональд Трамп подал Украине сигнал о том, что ей придется принять соглашение, в основном на условиях России, сообщает NBC News со ссылкой на анонимного представителя Белого дома.
Поводом стал пост лидера США, опубликованный 21 августа в его соцсети Truth Social.
В нем Трамп написал, что Украина в основном ведет оборонительные действия и поэтому не может победить Россию.
«Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя… Это как отличная спортивная команда с фантастической защитой, которой не разрешают играть в нападении. Нет шансов на победу!» — заявил американский лидер. Он добавил, что впереди «интересные времена».
Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщало, что на саммите в Аляске Москва пошла на частичный компромисс. Россия отказалась от требования передачи под свой контроль всей территории Херсонской и Запорожской областей, однако продолжает настаивать на получении всего Донбасса.
По данным Reuters, Москва также готова вернуть Украине подконтрольные ей части Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.
Среди условий назывались ограничение численности украинской армии, отказ от присутствия западных войск на территории Украины и частичное снятие санкций.