Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсудили результаты саммита на Аляске и двусторонние отношения между странами, сообщили в администрации главы Турецкой Республики.
Эрдоган заявил, что «внимательно следит за развитием мирного процесса, Турция с самого начала войны искренне прилагает усилия для достижения справедливого мира, в этом духе поддерживает подходы, направленные на установление прочного мира с участием всех сторон».
Основное внимание в разговоре было уделено торговым отношениям между Турцией и Россией, а также анализу итогов недавней встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
Путин, в свою очередь, обратил внимание на стамбульский переговорный процесс и поблагодарил Эрдогана за то, что Турция принимает мирные переговоры и прилагаемые усилия в этом направлении.
По итогам беседы лидеры двух стран договорились о поддержании диалога между Турцией и Россией на постоянной основе.