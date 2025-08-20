Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсудили результаты саммита на Аляске и двусторонние отношения между странами, сообщили в администрации главы Турецкой Республики.

Эрдоган заявил, что «внимательно следит за развитием мирного процесса, Турция с самого начала войны искренне прилагает усилия для достижения справедливого мира, в этом духе поддерживает подходы, направленные на установление прочного мира с участием всех сторон».

Основное внимание в разговоре было уделено торговым отношениям между Турцией и Россией, а также анализу итогов недавней встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.