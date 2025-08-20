ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президенты Турции и РФ обсудили Аляску
Президент Эрдоган заявил о поддержке мирного процесса с участием всех сторон
Президенты Турции и РФ обсудили Аляску
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин / AA
20 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсудили результаты саммита на Аляске и двусторонние отношения между странами, сообщили в администрации главы Турецкой Республики.

Эрдоган заявил, что «внимательно следит за развитием мирного процесса, Турция с самого начала войны искренне прилагает усилия для достижения справедливого мира, в этом духе поддерживает подходы, направленные на установление прочного мира с участием всех сторон».

Основное внимание в разговоре было уделено торговым отношениям между Турцией и Россией, а также анализу итогов недавней встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Читайте также

Путин, в свою очередь, обратил внимание на стамбульский переговорный процесс и поблагодарил Эрдогана за то, что Турция принимает мирные переговоры и прилагаемые усилия в этом направлении.

По итогам беседы лидеры двух стран договорились о поддержании диалога между Турцией и Россией на постоянной основе.

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us