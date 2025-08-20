Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, в ходе которого затронул ключевые международные кризисы и двусторонние отношения.
Эрдоган заявил, что «гуманитарная катастрофа в Газе продолжает углубляться, планы правительства Нетаньяху по установлению военного контроля над всей Газой абсолютно неприемлемы».
Турецкий лидер также подтвердил позицию Анкары по украинскому конфликту, заявив, что «Турция работает над тем, чтобы украинско-российская война завершилась справедливым и прочным миром, принимающая у себя стамбульский процесс Турция продолжит свои усилия».
Эрдоган отметил, что «укрепление партнерства между Турцией и Нидерландами вызывает удовлетворение, они продолжат предпринимать шаги по усилению сотрудничества между двумя странами, прежде всего в оборонной промышленности».
В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Нидерландами, а также региональные и глобальные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.