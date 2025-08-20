Эрдоган отметил, что «укрепление партнерства между Турцией и Нидерландами вызывает удовлетворение, они продолжат предпринимать шаги по усилению сотрудничества между двумя странами, прежде всего в оборонной промышленности».

В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Нидерландами, а также региональные и глобальные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.