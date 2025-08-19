Министр обороны Турции Яшар Гюлер принял в Анкаре министра обороны Японии Гэна Накатани и обсудил с ним вопросы оборонного сотрудничества двух стран.

Накатани стал первым министром обороны Японии, совершившим официальный визит в Турцию. Поездка проходит на фоне растущего интереса Токио к развитию беспилотных систем в рамках модернизации вооруженных сил.

Гюлер выразил готовность приложить все усилия для достижения прогресса с японскими коллегами в сфере оборонной промышленности и военных отношений. Он также поблагодарил японского министра и сопровождающую делегацию за визит.

В рамках поездки Накатани посетит оборонные компании и объекты, включая Baykar и TUSAŞ, чтобы ознакомиться с техническими возможностями турецких беспилотников.

Ранее японская газета The Mainichi сообщала, что министерство обороны Японии рассматривает возможность выделения $670 млн на 2026 финансовый год для массового развертывания БПЛА. В этом контексте Токио уделяет особое внимание потенциальным закупкам турецких БПЛА.

Среди наиболее вероятных вариантов для Японии – легкий тактический БПЛА Bayraktar TB2, способный находиться в воздухе более 20 часов, достигать высоты 16 000 футов и нести полезную нагрузку до 150 кг. Его низкие эксплуатационные расходы, компактные логистические требования и быстрое развертывание делают TB2 привлекательным для стран с островной территорией, включая Японию. Bayraktar TB2 способен взлетать с небольших ВПП и эффективно действовать в узких проливах и на островах Рюкю, обеспечивая стратегическое преимущество.