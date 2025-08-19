Министр обороны Турции Яшар Гюлер принял в Анкаре министра обороны Японии Гэна Накатани и обсудил с ним вопросы оборонного сотрудничества двух стран.
Накатани стал первым министром обороны Японии, совершившим официальный визит в Турцию. Поездка проходит на фоне растущего интереса Токио к развитию беспилотных систем в рамках модернизации вооруженных сил.
Гюлер выразил готовность приложить все усилия для достижения прогресса с японскими коллегами в сфере оборонной промышленности и военных отношений. Он также поблагодарил японского министра и сопровождающую делегацию за визит.
В рамках поездки Накатани посетит оборонные компании и объекты, включая Baykar и TUSAŞ, чтобы ознакомиться с техническими возможностями турецких беспилотников.
Ранее японская газета The Mainichi сообщала, что министерство обороны Японии рассматривает возможность выделения $670 млн на 2026 финансовый год для массового развертывания БПЛА. В этом контексте Токио уделяет особое внимание потенциальным закупкам турецких БПЛА.
Среди наиболее вероятных вариантов для Японии – легкий тактический БПЛА Bayraktar TB2, способный находиться в воздухе более 20 часов, достигать высоты 16 000 футов и нести полезную нагрузку до 150 кг. Его низкие эксплуатационные расходы, компактные логистические требования и быстрое развертывание делают TB2 привлекательным для стран с островной территорией, включая Японию. Bayraktar TB2 способен взлетать с небольших ВПП и эффективно действовать в узких проливах и на островах Рюкю, обеспечивая стратегическое преимущество.
Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар ранее сообщил, что другой БПЛА – Bayraktar TB3 – подходит для японских морских платформ класса Izumo.
Турецко-японское сотрудничество в оборонной промышленности может начаться с поставок БПЛА и со временем перейти на другие виды вооружений. В частности, учебно-боевой самолет HÜRJET от TUSAŞ также может войти в повестку турецко-японского ВПК.
На данный момент Воздушные силы самообороны Японии имеют более 200 учебных самолетов Kawasaki T-4, срок эксплуатации которых подходит к концу. Среди самолетов нового поколения, которые Япония может закупить, рассматриваются Boeing-Saab T-7A Red Hawk (США), M-346 (Италия), KAI T-50 (Южная Корея) и турецкий HÜRJET.
Серийное производство T-7A постоянно откладывается, а поставка T-50 маловероятна из-за нестабильных отношений между Японией и Южной Кореей, поэтому остаются платформы M-346 и HÜRJET. В этом контексте важно, что HÜRJET недавно выиграл тендер, в котором также участвовал M-346, и был выбран Испанией, что повышает его привлекательность для Японии.