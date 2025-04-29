Руководство мегапроекта Neom в Саудовской Аравии инициировало комплексную переоценку планов развития на фоне падения нефтяных цен и сокращения бюджетных возможностей. По данным источников Financial Times, пересмотру подверглись несколько направлений проекта в условиях «ограниченных ресурсов». Neom является флагманом программы «Видение 2030» наследного принца Мухаммеда бин Салмана, направленной на диверсификацию экономики страны.

Изначально стоимость проекта оценивалась в $1,5 трлн, а его масштаб должен был превзойти Нью-Йорк в 33 раза по площади. Однако теперь власти ожидают, что к 2030 году население Neom составит менее 300 тыс. человек вместо запланированного 1,5 млн, а из 170 км «линейного города» будет построено лишь 2,4 км. Несмотря на запуск отдельных объектов, таких как курорты Красного моря, многие инициативы, включая лыжный курорт для Азиатских зимних игр 2029 года, остаются на стадии планирования.

Обвал цен на нефть усилил давление на экономику Саудовской Аравии: стоимость барреля Brent опустилась до $64,27, что на 20% ниже показателей начала года. Международный валютный фонд предупреждает, что для сбалансированного бюджета королевству необходим уровень $90 за баррель. На этом фоне инвестиционные банки, включая Goldman Sachs, прогнозируют серьёзное сокращение расходов и дальнейшую корректировку мегапроектов.

Проект Neom также столкнулся с кадровыми перестановками: в ноябре 2024 года был сменён генеральный директор, а несколько топ-менеджеров покинули свои посты после скандалов. Новый руководитель Aйман аль-Мудайфер продолжает реализацию проекта под контролем Суверенного инвестиционного фонда, возглавляемого наследным принцем.