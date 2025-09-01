Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что администрация США рассматривает все возможные сценарии ужесточения санкционного давления на Россию, поскольку президент Владимир Путин продолжает бомбардировки Украины, несмотря на недавние переговоры о мире.
Бессент, выступая в Вашингтоне, подчеркнул, что после встречи Трампа с Путиным в Анкоридже и последующего визита европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом Россия усилила атаки.
«[Путин] сделал прямо противоположное тому, что, по его словам, он хотел сделать. По сути, он самым отвратительным образом усилил бомбардировки», — сказал он.
Бессент добавил: «Я думаю, что при президенте Трампе возможны все варианты, и я думаю, что на этой неделе мы будем очень внимательно их изучать».
В четверг Россия нанесла массированный удар по Украине, используя ракеты и дроны, в результате чего в Киеве погибло не менее 17 человек, включая четырех детей от 2 до 17 лет, и ранено 48, сообщил глава киевской администрации Тимур Ткаченко.