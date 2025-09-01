ПОЛИТИКА
США «рассматривают все варианты» санкций против России
Министр финансов США прокомментировал продолжающиеся бомбардировки Украины после переговоров Трампа и Путина на Аляске
Министр финансов США Скотт Бессент / Reuters
1 сентября 2025 г.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что администрация США рассматривает все возможные сценарии ужесточения санкционного давления на Россию, поскольку президент Владимир Путин продолжает бомбардировки Украины, несмотря на недавние переговоры о мире.

Бессент, выступая в Вашингтоне, подчеркнул, что после встречи Трампа с Путиным в Анкоридже и последующего визита европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом Россия усилила атаки.

«[Путин] сделал прямо противоположное тому, что, по его словам, он хотел сделать. По сути, он самым отвратительным образом усилил бомбардировки», — сказал он.

Бессент добавил: «Я думаю, что при президенте Трампе возможны все варианты, и я думаю, что на этой неделе мы будем очень внимательно их изучать».

В четверг Россия нанесла массированный удар по Украине, используя ракеты и дроны, в результате чего в Киеве погибло не менее 17 человек, включая четырех детей от 2 до 17 лет, и ранено 48, сообщил глава киевской администрации Тимур Ткаченко.

