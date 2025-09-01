Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что администрация США рассматривает все возможные сценарии ужесточения санкционного давления на Россию, поскольку президент Владимир Путин продолжает бомбардировки Украины, несмотря на недавние переговоры о мире.

Бессент, выступая в Вашингтоне, подчеркнул, что после встречи Трампа с Путиным в Анкоридже и последующего визита европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом Россия усилила атаки.

«[Путин] сделал прямо противоположное тому, что, по его словам, он хотел сделать. По сути, он самым отвратительным образом усилил бомбардировки», — сказал он.