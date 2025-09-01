Мощное землетрясение магнитудой 6,3, за которым последовали сильные афтершоки, поразившее горные районы восточного Афганистана в ночь на воскресенье, унесло жизни более 800 человек и ранило не менее 2800, сообщили власти Талибана. Эпицентр находился в провинции Кунар, где спасательные работы затруднены из-за оползней, наводнений и пересеченной местности.

Доступ к отдаленным деревням, таким как Масуд, где погибло до 250 человек, возможен только пешком или по воздуху. Медики провинциальной больницы в Асадабаде в Кунаре описали ситуацию как непреодолимый кризис, новые пациенты прибывают каждые несколько минут.

Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид подтвердил, что сотни людей остаются под завалами, а больницы в Асадабаде переполнены. Министерство обороны направило 30 врачей и медикаменты, но разрушенные дороги и афтершоки осложняют усилия.