Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил руководство Евросоюза в отказе от диалога с Тбилиси, несмотря на его неоднократные предложения обсудить спорные вопросы.
«Я готов и сегодня вылететь в Брюссель и обсудить все спорные вопросы, но когда нам пытаются выкручивать руки, то это абсолютно неправильно. Пусть обоснуют свои требования, объяснят, но когда отказываются с нами беседовать - это не европейский, а советский подход», — заявил он.
Кобахидзе подчеркнул, что до 31 августа Грузия была открыта к компромиссам, кроме двух принципиальных вопросов: запрет пропаганды ЛГБТ и закон об иноагентах.
Премьер-министр также выразил удивление «пассивностью» США в вопросе возобновления стратегического партнерства.
«Мы хотим перевести эту пассивность в активный режим и начать говорить о перезагрузке отношений», — сказал он, выразив надежду, что «глубинное государство» не помешает улучшению связей с Вашингтоном.
Кобахидзе раскритиковал «европейскую бюрократию», заявив, что она отошла от европейских принципов, подчиняясь «внешним силам». Он привел данные, что доля экономики ЕС в мире упала с 30% в 2008 году до 17,5% сегодня, добавив: «Мы не хотим, чтобы с Грузией случилось то же, что и с Европой». Премьер подчеркнул, что Тбилиси стремится к диалогу, но не примет ультиматумы, угрожающие национальным интересам.
Ранее Еврокомиссия направила Грузии письмо с призывом до конца августа выполнить рекомендации Брюсселя - в частности, отменить законы по иноагентам и запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества, освободить из заключения ряд оппозиционных лидеров. В случае невыполнения до конца августа ЕС пригрозил отменить безвизовый режим для граждан Грузии.