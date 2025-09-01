Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил руководство Евросоюза в отказе от диалога с Тбилиси, несмотря на его неоднократные предложения обсудить спорные вопросы.

«Я готов и сегодня вылететь в Брюссель и обсудить все спорные вопросы, но когда нам пытаются выкручивать руки, то это абсолютно неправильно. Пусть обоснуют свои требования, объяснят, но когда отказываются с нами беседовать - это не европейский, а советский подход», — заявил он.

Кобахидзе подчеркнул, что до 31 августа Грузия была открыта к компромиссам, кроме двух принципиальных вопросов: запрет пропаганды ЛГБТ и закон об иноагентах.

Премьер-министр также выразил удивление «пассивностью» США в вопросе возобновления стратегического партнерства.