ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Премьер Грузии: «Не хотим повторить судьбу Европы»
Ираклий Кобахидзе удивился «пассивности» США, а также призвал европейцев отказаться от «советского подхода» и «обосновать требования» к правительству Грузии
Премьер Грузии: «Не хотим повторить судьбу Европы»
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе / Reuters
1 сентября 2025 г.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил руководство Евросоюза в отказе от диалога с Тбилиси, несмотря на его неоднократные предложения обсудить спорные вопросы.

«Я готов и сегодня вылететь в Брюссель и обсудить все спорные вопросы, но когда нам пытаются выкручивать руки, то это абсолютно неправильно. Пусть обоснуют свои требования, объяснят, но когда отказываются с нами беседовать - это не европейский, а советский подход», — заявил он.

Кобахидзе подчеркнул, что до 31 августа Грузия была открыта к компромиссам, кроме двух принципиальных вопросов: запрет пропаганды ЛГБТ и закон об иноагентах.

Премьер-министр также выразил удивление «пассивностью» США в вопросе возобновления стратегического партнерства.

Читайте также

«Мы хотим перевести эту пассивность в активный режим и начать говорить о перезагрузке отношений», — сказал он, выразив надежду, что «глубинное государство» не помешает улучшению связей с Вашингтоном.

Кобахидзе раскритиковал «европейскую бюрократию», заявив, что она отошла от европейских принципов, подчиняясь «внешним силам». Он привел данные, что доля экономики ЕС в мире упала с 30% в 2008 году до 17,5% сегодня, добавив: «Мы не хотим, чтобы с Грузией случилось то же, что и с Европой». Премьер подчеркнул, что Тбилиси стремится к диалогу, но не примет ультиматумы, угрожающие национальным интересам.

Ранее Еврокомиссия направила Грузии письмо с призывом до конца августа выполнить рекомендации Брюсселя - в частности, отменить законы по иноагентам и запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества, освободить из заключения ряд оппозиционных лидеров. В случае невыполнения до конца августа ЕС пригрозил отменить безвизовый режим для граждан Грузии.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us