Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль «может выигрывать войну в Газе, но проигрывает в общественном мнении». В интервью Daily Caller он повторил тезис, звучавший во время предвыборной кампании в прошлом году, но не озвучиваемый с момента возвращения в Белый дом в январе.

Трамп подчеркнул необходимость быстрого завершения войны, отметив, что затяжной конфликт «вредит Израилю». «Они должны закончить эту войну... Это причиняет вред Израилю», — сказал он, добавив, что поддерживает скандальный план оккупации города Газа.

На вопрос о снижении поддержки Израиля в США, включая среди республиканцев, Трамп ответил: «Я в курсе». Он отметил, что 15–20 лет назад Израиль имел «самый сильный лобби в Конгрессе» и «полный контроль», но теперь ситуация изменилась, и страна «пострадала, особенно в Конгрессе».