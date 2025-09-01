ВОЙНА В ГАЗЕ
Трамп: Война в Газе вредит Израилю
Президент США констатирует поражение Израиля в войне за общественное мнение и призывает Нетаньяху завершить конфликт
/ Reuters
1 сентября 2025 г.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль «может выигрывать войну в Газе, но проигрывает в общественном мнении». В интервью Daily Caller он повторил тезис, звучавший во время предвыборной кампании в прошлом году, но не озвучиваемый с момента возвращения в Белый дом в январе.

Трамп подчеркнул необходимость быстрого завершения войны, отметив, что затяжной конфликт «вредит Израилю». «Они должны закончить эту войну... Это причиняет вред Израилю», — сказал он, добавив, что поддерживает скандальный план оккупации города Газа.

На вопрос о снижении поддержки Израиля в США, включая среди республиканцев, Трамп ответил: «Я в курсе». Он отметил, что 15–20 лет назад Израиль имел «самый сильный лобби в Конгрессе» и «полный контроль», но теперь ситуация изменилась, и страна «пострадала, особенно в Конгрессе».

«Было время, когда... если бы вы хотели быть политиком, вы не могли бы сказать и плохого слова [об Израиле]. [...] У Израиля было самое сильное лобби, которое я когда-либо видел... Они полностью контролировали Конгресс», — добавил Трамп.

В апреле прошлого года Дональд Трамп заявил, что ему «не нравится» то, как Израиль ведет свою войну в блокадном палестинском эксклаве, и что еврейское государство «проигрывает пиар-войну», призвав Израиль закончить боевые действия и вернуться к миру.

В рамках предвыборной кампании Трамп заявил тогда, что кадры, опубликованные Израилем, на которых видны руины и разрушения Газы — это «самые отвратительные, самые ужасные записи рушащихся зданий»: «На мой взгляд, они [видео-кадры] не показывают их более сильными. Они проигрывают пиар-войну. Они проигрывают по-крупному».

