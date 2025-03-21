Принц Уэльский надел военную форму, чтобы присоединиться к британским войскам на полевых учениях в Эстонии, на передовой линии обороны НАТО против России.

Принц Уильям участвовал в тренировке по ведению траншейной войны в лагере Тапа, расположенном всего в 80 милях от российской границы, где размещено крупнейшее зарубежное военное подразделение Великобритании.

На базе принца встретил военный атташе Великобритании Роб Холл, после чего наследник престола побеседовал с солдатами 1-й эстонской бригады. Направляясь к плацу для официальной церемонии смены британских войск, он выразил надежду, что его визит в Эстонию «придаст всем боевой настрой».

Рядом с флагами стран-членов НАТО принцу продемонстрировали военную технику, включая артиллерийскую установку «Арчер», танк «Челленджер 2», БМП «Уорриор», французский «Грифон», РСЗО и инженерную машину «Троян».

В сопровождении эстонского командира полковника Тармо Кундлы и генерал-лейтенанта сэра Яна Кейва он побеседовал с группами солдат, находившимися возле каждой машины.

Разговаривая с военнослужащими у «Арчера», Уильям спросил: «Каково на ней ездить? Может быть, я попробую позже». Он также обратился к группе: «Это ваш первый раз в Эстонии? Что ж, удачи, надеюсь, все пройдет действительно хорошо».

У БМП «Уорриор», после вопросов о предстоящих оперативных учениях, он сказал о своем визите на базу: «Надеюсь, это повысит интерес к вашей работе и поддержит боевой дух всех военнослужащих».

Осматривая французскую боевую машину пехоты «Грифон», принц поговорил с группой французских солдат, которые также служат вместе с британскими войсками в Тапе. «Хорошо иметь такое международное партнерство», — сказал он им.

Визит происходит в условиях обострения напряженности с Россией. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность отправки британских истребителей для патрулирования неба над Эстонией. Одновременно президент Франции Эммануэль Макрон изучает альтернативы своему плану по размещению европейских сухопутных войск для защиты будущего мирного соглашения в Украине.

Представители Кенсингтонского дворца отметили, что визит принца в Эстонию, хотя и планировался за шесть месяцев, не мог быть более своевременным.

В четверг президент Эстонии Алар Карис сказал наследнику престола, насколько его страна ценит военное присутствие Британии, и выразил надежду на его продолжение.

На территории Эстонии дислоцировано около 900 британских военнослужащих, которые меняются каждые полгода в рамках операции Cabrit — британского вклада в передовые сухопутные силы НАТО.

Краткая поездка рассматривалась как важная возможность заверить эстонцев в приверженности Великобритании их безопасности и поддержке Украины. В четверг принц высоко оценил «стойкость» и «дух» украинцев, встретившись с беженцами, покинувшими свою охваченную войной страну ради убежища в Эстонии.

«У вас были очень трудные несколько лет, — сказал он. — Все это видят. Что мне нравится, так это то, что повсеместная украинская стойкость. Вы все очень улыбчивые, очень сильные люди с крепким духом. И, честно говоря, это проявляется повсюду. Даже украинцы, которых я встречал в Великобритании, такие же — очень стойкие и очень сильные в отношении всего».