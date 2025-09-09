Российская армия ударила авиационной бомбой по поселку Яровая Донецкой области Украины во время выдачи пенсий. Известно о гибели как минимум 20 людей. Об этом сообщил в Х президент Украины Владимир Зеленский.

«Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших — более 20 человек», — написал он.

Глава государства заявил, что такие действия России не должны остаться без должной реакции мира.



«Россияне продолжают уничтожать жизни, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция G20. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть», — резюмировал он.