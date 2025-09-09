На протяжении более века танки оставались символом грубой силы и защиты на поле боя. Но всего за три года войны в Украине дроны полностью изменили то, как эти машины выглядят, движутся и выживают, пишет The New York Times (NYT).

После начала российско-украинской войны в феврале 2022 года, обе армии опирались на советские танки, мало чем отличавшиеся от образцов времен холодной войны. Но к середине 2025 года поле боя заполнили странные машины, увешанные сетками, клетками, цепями, резиновыми матами и металлическими шипами. Эти импровизированные защиты отражают, насколько стремительно дешевые и компактные дроны заставили танки адаптироваться, отмечает газета.

В начале войны американские противотанковые ракеты поражали российскую бронетехнику сверху, пробивая слабые места. В ответ экипажи начали приваривать над башнями клетки, чтобы смягчить удары. Позже в ход пошли дроны, сбрасывающие гранаты, что вынудило еще больше укреплять верх танков. К 2023 году главным оружием стали дроны FPV — управляемые как самонаводящиеся ракеты. Чтобы противостоять им, военные стали устанавливать сетки, шипы и даже «туннели» из проволоки над машинами.

Технология не стояла на месте. Когда глушилки начали сбивать беспилотники, появились модели с управлением по оптоволоконному кабелю. Экипажи вновь искали выход — добавляли новые конструкции из подручных материалов. Но усиленная защита почти всегда ухудшала обзор из люков и смотровых щелей.

После этого российская армия начала эксперименты с «черепахами» — машинами в металлических решетках и с минными катками впереди.