В Республиканской партии США разгорается новый спор о финансировании Украины: часть конгрессменов требует сократить расходы на внешнюю помощь, в то время как партийные лидеры стараются следовать изменяющейся позиции Дональда Трампа.

8 сентября конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин, одна из самых ярых критиков поддержки Киева, заявила, что внесет предложение сократить $600 млн на программы безопасности для Украины в бюджетах 2026 и 2027 годов. По ее словам, эти деньги должны пойти на внутренние нужды США. Грин также предложила урезать более $650 млн на помощь Сирии и Ираку и $1 млрд — Тайваню. При этом ее сокращения никак не затрагивают Израиль — крупнейшего получателя американской внешней помощи.

Тейлор-Грин утверждает, что Конгресс уже выделил почти $175 млрд Киеву — на вооружения, поддержку правительства и другие нужды.

«Нужно прекратить финансирование бесконечных войн и сосредоточиться на самих США», — заявила политик, вновь проигнорировав отправку миллиардов долларов Тель-Авиву.

Ее инициатива демонстрирует раскол внутри партии. Еще два года назад республиканцы даже сместили спикера палаты за готовность продолжать поддержку Украины. Теперь же, когда Трамп настаивает на поставках оружия Киеву, но требует, чтобы за них платили союзники по НАТО, многие его сторонники изменили свою позицию.

Некоторые конгрессмены, ранее выступавшие против помощи Украине, теперь поддерживают план Трампа. Так, Деррик Ван Орден, критиковавший администрацию Байдена за «бесконечные войны», назвал Трампа «главным миротворцем» и заявил, что полностью ему доверяет. Уоррен Дэвидсон, долгое время критикующий помощь Киеву, похвалил идею продавать оружие союзникам по НАТО вместо бесплатных поставок, пишет The New York Times (NYT)