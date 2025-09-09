Германия находится в процессе передачи Украине двух полных комплексов системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус на заседании в формате «Рамштайн», которое проходит в Лондоне.
По словам министра, первые пусковые установки уже переданы Киеву. Он подчеркнул, что Германия продолжает регулярные поставки вооружений и боеприпасов и намерена укрепить украинскую систему ПВО.
Писториус поблагодарил Норвегию за участие в финансировании.
«Норвегия согласилась взять на себя половину стоимости этих двух систем Patriot», — сказал он. Министр добавил, что вместе с США союзники обеспечивают быструю замену поставляемых комплексов.
24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщил, что страна выделит около семи миллиардов крон (695,7 млн долларов) на поддержку украинской противовоздушной обороны. Он отметил, что Берлин и Осло тесно сотрудничают, чтобы защитить Украину от российских воздушных атак.
Ранее на внеочередном заседании Совета Украина–НАТО в формате Политического комитета обсуждалась необходимость усиления украинской ПВО, расширение производства дронов при поддержке союзников и ужесточение давления на Россию.
Кроме того, Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу оборудования и услуг для обслуживания систем Patriot на сумму 179,1 млн долларов.