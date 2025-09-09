Германия находится в процессе передачи Украине двух полных комплексов системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус на заседании в формате «Рамштайн», которое проходит в Лондоне.

По словам министра, первые пусковые установки уже переданы Киеву. Он подчеркнул, что Германия продолжает регулярные поставки вооружений и боеприпасов и намерена укрепить украинскую систему ПВО.

Писториус поблагодарил Норвегию за участие в финансировании.

«Норвегия согласилась взять на себя половину стоимости этих двух систем Patriot», — сказал он. Министр добавил, что вместе с США союзники обеспечивают быструю замену поставляемых комплексов.