ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Германия начала поставки систем Patriot в Украину
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Украина начала получать первые пусковые установки Patriot в рамках передачи двух полных систем
Министр обороны Германии Борис Писториус / AP
9 сентября 2025 г.

Германия находится в процессе передачи Украине двух полных комплексов системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус на заседании в формате «Рамштайн», которое проходит в Лондоне. 

По словам министра, первые пусковые установки уже переданы Киеву. Он подчеркнул, что Германия продолжает регулярные поставки вооружений и боеприпасов и намерена укрепить украинскую систему ПВО. 

Писториус поблагодарил Норвегию за участие в финансировании.  

«Норвегия согласилась взять на себя половину стоимости этих двух систем Patriot», — сказал он. Министр добавил, что вместе с США союзники обеспечивают быструю замену поставляемых комплексов. 

Читайте также

24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщил, что страна выделит около семи миллиардов крон (695,7 млн долларов) на поддержку украинской противовоздушной обороны. Он отметил, что Берлин и Осло тесно сотрудничают, чтобы защитить Украину от российских воздушных атак. 

Ранее на внеочередном заседании Совета Украина–НАТО в формате Политического комитета обсуждалась необходимость усиления украинской ПВО, расширение производства дронов при поддержке союзников и ужесточение давления на Россию. 

Кроме того, Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу оборудования и услуг для обслуживания систем Patriot на сумму 179,1 млн долларов. 

