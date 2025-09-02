Анкара заинтересована в обеспечении прочного мира и стабильности в Сирии и придает особое значение сохранению единства в этом стране. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с саммита ШОС в китайском Тяньцзине

Турецкий лидер подчеркнул, что события, происходящие в Сирии, в первую очередь отражаются на самой Турции.

«Мы не позволим тем, кто стремится дестабилизировать Сирию, добиться успеха. Ни мы, ни Дамаск на это не согласимся. Хотим, чтобы Сирия со всеми своими этническими и религиозными группами оставалась единой», — сказал он, отметив, что президент Сирии Ахмед аш-Шара разделяет эту позицию.

По словам турецкого лидера, попытки «военных баронов» посеять хаос в регионе не увенчаются успехом.

«Сирия поднимется, и никто не сможет этому помешать. От этого выиграют все: арабы, курды, туркмены, алавиты, сунниты, христиане. Те же, кто попытается сорвать процесс, заплатят за это», — заявил он.