Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение США отменить визы председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу и 80 палестинским чиновникам для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

«Решение Америки не соответствует смыслу существования ООН. Мы считаем, что это решение должно быть немедленно пересмотрено», — заявил Эрдоган журналистам по возвращении с саммита ШОС в Китае.

Турецкий лидер подчеркнул, что отсутствие палестинской делегации на Генассамблее будет выгодно только одной стороне: «Отсутствие палестинской делегации в Генеральной Ассамблее порадует только Израиль».

Эрдоган сообщил о намерении обсудить ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем: «Я хотел провести переговоры с генсеком ООН по этому вопросу, но, к сожалению, ни у него, ни у меня не было возможности. Мы хотим провести телефонные переговоры насчет того, как мы проведем эту Генеральную Ассамблею ООН».

Президент Турции привел статистику жертв конфликта: «В Газе с 7 октября более 60 тыс. погибших, более 150 тыс. раненых. Время от времени к нам присылают раненых. Мы делаем все возможное для оказания помощи».