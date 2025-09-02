Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение США отменить визы председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу и 80 палестинским чиновникам для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
«Решение Америки не соответствует смыслу существования ООН. Мы считаем, что это решение должно быть немедленно пересмотрено», — заявил Эрдоган журналистам по возвращении с саммита ШОС в Китае.
Турецкий лидер подчеркнул, что отсутствие палестинской делегации на Генассамблее будет выгодно только одной стороне: «Отсутствие палестинской делегации в Генеральной Ассамблее порадует только Израиль».
Эрдоган сообщил о намерении обсудить ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем: «Я хотел провести переговоры с генсеком ООН по этому вопросу, но, к сожалению, ни у него, ни у меня не было возможности. Мы хотим провести телефонные переговоры насчет того, как мы проведем эту Генеральную Ассамблею ООН».
Президент Турции привел статистику жертв конфликта: «В Газе с 7 октября более 60 тыс. погибших, более 150 тыс. раненых. Время от времени к нам присылают раненых. Мы делаем все возможное для оказания помощи».
«Геноцид Израиля никогда не будет забыт. Матери и отцы, имеющие совесть, никогда не забудут, как в Палестине убивали младенцев, матерей, отцов», — заявил Эрдоган.
Турецкий лидер предсказал, что палестинский вопрос станет центральной темой предстоящей Генассамблеи, поскольку многие страны готовы признать Палестину государством. «Даже если палестинские чиновники не примут участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, голос угнетенных палестинцев будет там звучать», — подчеркнул он.
Завершая выступление, Эрдоган процитировал турецкого поэта Сезаи Каракоча: «Если мы замолчим, история не замолчит. Если история замолчит, истина не замолчит».
Ранее Евросоюз призвал США «пересмотреть» решение об отказе в визах. Палестинская сторона выразила глубокое сожаление, заявив, что отказ противоречит международному праву, поскольку Палестина является государством-наблюдателем при ООН.