Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с саммита ШОС в китайском Тяньцзине заявил о своей уверенности в скором достижении мира на Южном Кавказе.

«Я верю, что Южный Кавказ обретет мир, к которому так долго стремился», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, подписание соглашений в Белом доме придало значительный импульс процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном.

Эрдоган отметил, что стороны преодолели большинство разногласий и приблизились к финальному этапу мирного соглашения.

Турецкий лидер также сообщил, что провел подробные переговоры как с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, подчеркнув, что оба лидера «смотрят в одном направлении».