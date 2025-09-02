Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с саммита ШОС в китайском Тяньцзине заявил о своей уверенности в скором достижении мира на Южном Кавказе.
«Я верю, что Южный Кавказ обретет мир, к которому так долго стремился», — сказал Эрдоган.
По словам турецкого лидера, подписание соглашений в Белом доме придало значительный импульс процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном.
Эрдоган отметил, что стороны преодолели большинство разногласий и приблизились к финальному этапу мирного соглашения.
Турецкий лидер также сообщил, что провел подробные переговоры как с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, подчеркнув, что оба лидера «смотрят в одном направлении».
Касаясь вопроса Зангезурского коридора, Эрдоган отметил отсутствие разногласий.
«Ильхам Алиев проявляет в этом вопросе еще большую уверенность», — подчеркнул он.
Эрдоган добавил, что достижение мира откроет новые возможности для региона: возобновятся железнодорожные и автотранспортные сообщения, откроются пограничные переходы, что позитивно отразится прежде всего на торговле.
По словам президента, от этого выиграют все страны региона, включая Турцию.
«Со временем и Россия, и Иран поймут, что их опасения были напрасны», — заключил Эрдоган.