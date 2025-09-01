Пять турецких оборонных компаний вошли в список 100 самых лучших оборонных предприятий мира в 2025 году по версии Defense News. Aselsan, крупнейший производитель электроники, занял 43-е место с доходом от оборонной продукции в $3,54 млрд, укрепив свои позиции.

Аэрокосмическая компания TUSAŞ (TAI) поднялась на три позиции до 47-го места, Roketsan заняла 71-е место, ASFAT совершила скачок на 16 позиций до 78-го места, а MKE A.Ş., новичок списка, заняла 80-е место. Рост компаний отражает успехи Турции в наращивании оборонного производства и экспорта.

В первой десятке списка доминируют США с шестью компаниями, включая лидера Lockheed Martin с доходом $68,39 млрд, за которым следуют RTX и китайская China Aerospace Science & Industry Corporation (CASIC).