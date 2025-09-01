ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Турецкие оборонные компании усиливают позиции в мире
Пять турецких военно-промышленных предприятий вошли в топ-100 мировых фирм
Турецкие оборонные компании усиливают позиции в мире
Стенд Aselsan на Международной выставке военно-морской техники для Латинской Америки Exponaval 2024 / Reuters
1 сентября 2025 г.

Пять турецких оборонных компаний вошли в список 100 самых лучших оборонных предприятий мира в 2025 году по версии Defense News. Aselsan, крупнейший производитель электроники, занял 43-е место с доходом от оборонной продукции в $3,54 млрд, укрепив свои позиции.

Аэрокосмическая компания TUSAŞ (TAI) поднялась на три позиции до 47-го места, Roketsan заняла 71-е место, ASFAT совершила скачок на 16 позиций до 78-го места, а MKE A.Ş., новичок списка, заняла 80-е место. Рост компаний отражает успехи Турции в наращивании оборонного производства и экспорта.

В первой десятке списка доминируют США с шестью компаниями, включая лидера Lockheed Martin с доходом $68,39 млрд, за которым следуют RTX и китайская China Aerospace Science & Industry Corporation (CASIC).

Читайте также

Также в топ-10 вошли Northrop Grumman (4-е место), General Dynamics (5-е), BAE Systems (6-е, Великобритания), Boeing (7-е), China State Shipbuilding Corporation (8-е), L3Harris Technologies (9-е) и Thales (10-е).

В списке представлены 48 компаний из США, по шесть из Великобритании и Франции, пять из Турции и Китая, четыре из Германии и по три из Южной Кореи и Израиля. Турецкие компании, включая Aselsan и TAI, показали значительный рост доходов, что подчеркивает успехи страны в создании конкурентоспособной оборонной индустрии.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us