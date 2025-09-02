Президент Турции сообщил, что продолжает регулярные контакты с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. «На каждой встрече с Путиным я всегда держу в повестке дня вопросы зернового коридора и обмена пленными. И буду продолжать это делать», — заявил он.

«Справедливый и прочный мир придет через укрепление переговорной основы без исключения сторон», — подчеркнул Эрдоган, добавив, что Турция с самого начала войны смогла вести переговоры с обеими сторонами и завоевала доверие каждой из них.

Ранее на встрече с Путиным в Тяньцзине Эрдоган заявил, что считает стамбульские переговоры по Украине вкладом в мирное урегулирование. Россия и Украина провели в Стамбуле три раунда прямых переговоров, итогом которых стали обмены пленными и телами погибших.