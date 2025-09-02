Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с саммита ШОС в китайском Тяньцзине заявил о намерении продолжать посредничество в украинском конфликте, подчеркнув успехи стамбульских переговоров.
«Российско-украинскую войну можно завершить только посредством мирного диалога», — заявил Эрдоган журналистам. Турецкий лидер отметил, что встречи президента США Дональда Трампа с лидерами России и Украины представляют собой «разумную, приемлемую и ценную стратегию».
Эрдоган подчеркнул роль Турции как посредника: «Мы — страна, которая создала и укрепила переговорную платформу прямыми переговорами в Стамбуле. Через зерновой коридор и обмен пленными мы получили, как вы знаете, конкретные результаты».
Президент Турции сообщил, что продолжает регулярные контакты с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. «На каждой встрече с Путиным я всегда держу в повестке дня вопросы зернового коридора и обмена пленными. И буду продолжать это делать», — заявил он.
«Справедливый и прочный мир придет через укрепление переговорной основы без исключения сторон», — подчеркнул Эрдоган, добавив, что Турция с самого начала войны смогла вести переговоры с обеими сторонами и завоевала доверие каждой из них.
Ранее на встрече с Путиным в Тяньцзине Эрдоган заявил, что считает стамбульские переговоры по Украине вкладом в мирное урегулирование. Россия и Украина провели в Стамбуле три раунда прямых переговоров, итогом которых стали обмены пленными и телами погибших.