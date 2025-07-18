Председатель КНР Си Цзиньпин рассматривает возможность организации трехсторонней встречи с лидерами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Пекине 3 сентября — в рамках празднования окончания Второй мировой войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает The Times, отмечая, что Путин уже подтвердил участие в мероприятии, а дата почти совпадает с окончанием 50-дневного ультиматума, выдвинутого Трампом Кремлю по Украине.

Идею использовать парад как площадку для дипломатического жеста высказывают китайские аналитики и деятели. Известный националист Цзинь Цаньжун заявил: «Почему бы не приурочить визит Трампа к этому параду? Образ китайского, российского и американского лидеров, стоящих вместе, может символизировать мир и стабильность».

По данным японского агентства Kyodo, китайская сторона рассматривает возможность пригласить Трампа, однако официального подтверждения Пекин пока не дал. Тайваньский политолог Вэнь-Ти Сун полагает, что визит в Пекин не соответствует представлениям Трампа о собственной значимости: «Ему важно выглядеть исторической фигурой, а не одним из гостей на празднике у Си».

Ранее 14 июля Трамп выразил «глубокое разочарование» действиями Путина и напомнил о своем предложении по мирному соглашению с Украиной, которое, по его словам, Кремль должен был принять два месяца назад. Он дал России новый срок — 50 дней — для прекращения боевых действий, пригрозив 100-процентными пошлинами на российские товары и продукцию стран, поддерживающих Москву. Он также упомянул инициативу сенатора Линдси Грэма, предлагающего ужесточение пошлин до 500%, но выразил надежду, что до этого не дойдет.

Параллельно Трамп подтвердил намерение нарастить военную помощь Украине, указав, что она будет профинансирована за счет европейских партнеров. Ключевым элементом поставок должны стать комплексы Patriot.

На фоне заявлений Вашингтона, Пекин демонстрирует готовность к усилению поддержки России. В Европе же звучат призывы ускорить введение пошлин против Москвы, не дожидаясь истечения 50-дневного срока. Сам Трамп тоже не исключил возможности досрочных шагов.