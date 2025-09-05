Президент США Дональд Трамп намерен в одностороннем порядке пересмотреть 38-летний договор о контроле над вооружениями, чтобы разрешить продажу за рубеж современных боевых беспилотников, включая модели типа MQ-9 Reaper. Об этом сообщили Reuters несколько источников, знакомых с планом.
Изменения позволят Вашингтону продать более 100 дронов MQ-9 Саудовской Аравии, которая запросила их весной этого года. Сделка может войти в состав более масштабного пакета вооружений на сумму $142 миллиарда, объявленного в мае.
Отмечается, что интерес к американским дронам также проявили союзники США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Согласно плану, беспилотники будут классифицированы как авиационные средства, аналогичные истребителям F-16, а не как ракетные системы. Это позволит обойти ограничения, предусмотренные режимом контроля за ракетными технологиями (MTCR), подписанным США в 1987 году. Такой шаг откроет путь к поставкам дронов в ОАЭ и страны Восточной Европы, которые ранее испытывали трудности с получением американских беспилотных систем.
Компании General Atomics, Kratos и Anduril, производящие крупные дроны, смогут продавать свою продукцию через механизм «Иностранных военных продаж» (Foreign Military Sales), что значительно упростит экспорт.
По словам источников Reuters, это лишь первая часть масштабной реформы программы FMS.В Госдепартаменте США отказалась комментировать данную информацию.
Отметим, что американские производители сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны Израиля, Китая и Турции. По словам источника издания, новые правила дадут США шанс перехватить лидерство в данной области.