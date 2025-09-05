Президент США Дональд Трамп намерен в одностороннем порядке пересмотреть 38-летний договор о контроле над вооружениями, чтобы разрешить продажу за рубеж современных боевых беспилотников, включая модели типа MQ-9 Reaper. Об этом сообщили Reuters несколько источников, знакомых с планом.

Изменения позволят Вашингтону продать более 100 дронов MQ-9 Саудовской Аравии, которая запросила их весной этого года. Сделка может войти в состав более масштабного пакета вооружений на сумму $142 миллиарда, объявленного в мае.

Отмечается, что интерес к американским дронам также проявили союзники США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Согласно плану, беспилотники будут классифицированы как авиационные средства, аналогичные истребителям F-16, а не как ракетные системы. Это позволит обойти ограничения, предусмотренные режимом контроля за ракетными технологиями (MTCR), подписанным США в 1987 году. Такой шаг откроет путь к поставкам дронов в ОАЭ и страны Восточной Европы, которые ранее испытывали трудности с получением американских беспилотных систем.

Компании General Atomics, Kratos и Anduril, производящие крупные дроны, смогут продавать свою продукцию через механизм «Иностранных военных продаж» (Foreign Military Sales), что значительно упростит экспорт.