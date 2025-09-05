МИР
1 мин чтения
Трамп вступился за Google
Президент США резко раскритиковал Европейский союз
Трамп вступился за Google
Президент США Дональд Трамп / AP
5 сентября 2025 г.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Европейский союз за антимонопольный штраф в размере в 2,95 миллиарда евро ($3,5 миллиарда), наложенный на Google, пригрозив введением ответных тарифов, если мера не будет отменена. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Это крайне несправедливо, и американский налогоплательщик этого не потерпит!» — написал Трамп в пятницу на своей платформе Truth Social. Его заявление прозвучало спустя сутки после встречи с руководителями ведущих технологических компаний, включая генерального директора Google Сундара Пичаи, в Белом доме.

Штраф, наложенный ЕС, связан с обвинениями в злоупотреблении доминирующим положением на рынке рекламных технологий. Брюссель утверждает, что Google предоставлял преимущество собственным рекламным платформам в ущерб конкурентам, нарушая принципы честной конкуренции.

Резкая реакция Трампа может усугубить напряженность в торговых отношениях между США и ЕС, особенно на фоне продолжающихся разногласий по регулированию деятельности американских технологических гигантов в Европе.

Ранее Европейская комиссия заявила, что Google злоупотреблял своим положением на рынке, предоставляя преимущество собственным рекламным платформам и ущемляя интересы других участников. На компанию был наложен крупный штраф.

Читайте также

«Когда рынки дают сбой, государственные институты обязаны вмешаться, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны доминирующих игроков», — отметила еврокомиссар по антимонопольной политике Тереза Рибера.

«Истинная свобода — это равные условия для всех, где граждане имеют реальный выбор», — добавила она.

СвязанныеTRT Русский - Европейцы оштрафовали Google на миллиарды



Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us