Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Европейский союз за антимонопольный штраф в размере в 2,95 миллиарда евро ($3,5 миллиарда), наложенный на Google, пригрозив введением ответных тарифов, если мера не будет отменена. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Это крайне несправедливо, и американский налогоплательщик этого не потерпит!» — написал Трамп в пятницу на своей платформе Truth Social. Его заявление прозвучало спустя сутки после встречи с руководителями ведущих технологических компаний, включая генерального директора Google Сундара Пичаи, в Белом доме.

Штраф, наложенный ЕС, связан с обвинениями в злоупотреблении доминирующим положением на рынке рекламных технологий. Брюссель утверждает, что Google предоставлял преимущество собственным рекламным платформам в ущерб конкурентам, нарушая принципы честной конкуренции.

Резкая реакция Трампа может усугубить напряженность в торговых отношениях между США и ЕС, особенно на фоне продолжающихся разногласий по регулированию деятельности американских технологических гигантов в Европе.

