МИР
1 мин чтения
Великобритания неожиданно сменила главу МИД
Данный пост займет Иветт Купер
Лондон / Reuters
5 сентября 2025 г.

Внезапная перестановка в британском правительстве привела к назначению Иветт Купер на пост министра иностранных дел. Об этом The Guardian сообщили источники на Даунинг-стрит.

Отмечается, что решение стало частью масштабной кадровой реформы, инициированной премьер-министром Киром Стармером после отставки его заместителя Анджелы Рейнер.

Согласно инсайдерской информации, Дэвид Лэмми, ранее занимавший пост главы МИД, вместо этого возглавит Министерство юстиции и одновременно станет заместителем премьер-министра. Это назначение, как отмечает The Guardian, стало повышением для опытного представителя Лейбористской партии.

Действующий министр юстиции Шабана Махмуд, в свою очередь, перейдет в Министерство внутренних дел.

На фоне изменений в кабинете министров, единственным подтвержденным сохранением должности стало пребывание Рэйчел Ривз на посту канцлера казначейства — шаг, направленный на успокоение финансовых рынков и демонстрацию стабильности экономического курса.Первой официальной отставкой стала уход Люси Пауэлл, лидера Палаты общин.

«Это было непростое время для правительства. Люди хотят перемен и улучшения своей непростой жизни», — заявила она. Вскоре за ней последовал министр по делам Шотландии Иан Мюррей.

Хотя перестановки ранее позиционировались как «обновление», их проведение было ускорено после ухода Рейнер и последовавших изменений в структуре работы офиса премьер-министра. Реформа кабинета продолжается.

