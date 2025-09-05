Внезапная перестановка в британском правительстве привела к назначению Иветт Купер на пост министра иностранных дел. Об этом The Guardian сообщили источники на Даунинг-стрит.
Отмечается, что решение стало частью масштабной кадровой реформы, инициированной премьер-министром Киром Стармером после отставки его заместителя Анджелы Рейнер.
Согласно инсайдерской информации, Дэвид Лэмми, ранее занимавший пост главы МИД, вместо этого возглавит Министерство юстиции и одновременно станет заместителем премьер-министра. Это назначение, как отмечает The Guardian, стало повышением для опытного представителя Лейбористской партии.
Действующий министр юстиции Шабана Махмуд, в свою очередь, перейдет в Министерство внутренних дел.
На фоне изменений в кабинете министров, единственным подтвержденным сохранением должности стало пребывание Рэйчел Ривз на посту канцлера казначейства — шаг, направленный на успокоение финансовых рынков и демонстрацию стабильности экономического курса.Первой официальной отставкой стала уход Люси Пауэлл, лидера Палаты общин.
«Это было непростое время для правительства. Люди хотят перемен и улучшения своей непростой жизни», — заявила она. Вскоре за ней последовал министр по делам Шотландии Иан Мюррей.
Хотя перестановки ранее позиционировались как «обновление», их проведение было ускорено после ухода Рейнер и последовавших изменений в структуре работы офиса премьер-министра. Реформа кабинета продолжается.