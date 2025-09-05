Внезапная перестановка в британском правительстве привела к назначению Иветт Купер на пост министра иностранных дел. Об этом The Guardian сообщили источники на Даунинг-стрит.

Отмечается, что решение стало частью масштабной кадровой реформы, инициированной премьер-министром Киром Стармером после отставки его заместителя Анджелы Рейнер.

Согласно инсайдерской информации, Дэвид Лэмми, ранее занимавший пост главы МИД, вместо этого возглавит Министерство юстиции и одновременно станет заместителем премьер-министра. Это назначение, как отмечает The Guardian, стало повышением для опытного представителя Лейбористской партии.

Действующий министр юстиции Шабана Махмуд, в свою очередь, перейдет в Министерство внутренних дел.