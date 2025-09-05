ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Трамп переименовал Пентагон
Указ президента Трампа сделал Пентагон Министерством войны
Трамп переименовал Пентагон
Президент США Дональд Трамп / Reuters
5 сентября 2025 г.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны в ходе церемонии в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что Министерство войны – более подходящее название для Пентагона, особенно «с учетом текущего состояния мира».

«Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли все, что было до этого и между тем. Затем мы переименовали ведомство в Министерство обороны. Теперь мы возвращаем ему название Министерства войны», – заявил Трамп.

Обратившись к шефу Пентагона Питу Хегсету, президент отметил, что будет называть его «военным министром».

Сам Хегсет отметил, что после переименования Министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.

Читайте также

Для формального изменения названия ведомства требуется одобрение Конгресса. В пятницу республиканцы Майк Ли, Рик Скотт и Грег Стьюб внесли соответствующий законопроект.

Во сколько обойдется такой ребрендинг, Белый дом пока не сообщает. Критики инициативы считают ее дорогостоящей, поскольку переименование затронет сотни объектов и государственных зданий по всему миру.

С 1789 по 1947 год США имели Министерство войны, которое затем было преобразовано в национальное военное ведомство и в 1949 году стало Министерством обороны.

СвязанныеTRT Global - Трамп вступился за Google
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us