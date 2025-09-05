Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны в ходе церемонии в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что Министерство войны – более подходящее название для Пентагона, особенно «с учетом текущего состояния мира».

«Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли все, что было до этого и между тем. Затем мы переименовали ведомство в Министерство обороны. Теперь мы возвращаем ему название Министерства войны», – заявил Трамп.

Обратившись к шефу Пентагона Питу Хегсету, президент отметил, что будет называть его «военным министром».

Сам Хегсет отметил, что после переименования Министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.