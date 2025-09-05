Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны в ходе церемонии в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что Министерство войны – более подходящее название для Пентагона, особенно «с учетом текущего состояния мира».
«Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли все, что было до этого и между тем. Затем мы переименовали ведомство в Министерство обороны. Теперь мы возвращаем ему название Министерства войны», – заявил Трамп.
Обратившись к шефу Пентагона Питу Хегсету, президент отметил, что будет называть его «военным министром».
Сам Хегсет отметил, что после переименования Министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.
Для формального изменения названия ведомства требуется одобрение Конгресса. В пятницу республиканцы Майк Ли, Рик Скотт и Грег Стьюб внесли соответствующий законопроект.
Во сколько обойдется такой ребрендинг, Белый дом пока не сообщает. Критики инициативы считают ее дорогостоящей, поскольку переименование затронет сотни объектов и государственных зданий по всему миру.
С 1789 по 1947 год США имели Министерство войны, которое затем было преобразовано в национальное военное ведомство и в 1949 году стало Министерством обороны.