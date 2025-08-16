ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Стокгольм протестует против израильской агрессии
В Стокгольме сотни людей вышли на акцию против израильских атак в Газе и на Западном берегу
Стокгольм протестует против израильской агрессии
В центре столицы Швеции осудили убийства журналистов в Газе / AA
16 августа 2025 г.

В столице Швеции прошла акция протеста против израильских нападений на палестинцев и против преследования журналистов, освещающих войну.

По призыву общественных организаций на площади Оденплан собрались сотни человек. Участники держали палестинские флаги и фотографии журналистов, погибших в результате атак Израиля.

Демонстранты были одеты в черное. Некоторые несли символические гробы в память о корреспонденте Al Jazeera Энесе аш-Шерифе и его коллегах, убитых израильскими силами на прошлой неделе.

После этого колонна с плакатами «Свободу Палестине, нет плану Нетаньяху и Трампа» направилась к зданию Министерства иностранных дел Швеции.

Читайте также

Шведская активистка Барбара Хаген в беседе с агентством «Анадолу» подчеркнула, что участники собрались, чтобы выразить протест против плана Израиля и США, направленного на уничтожение палестинцев. По ее словам, этот план реализуется с октября 2023 года.

«К сожалению, действия Израиля в отношении палестинцев превратились в ужасный геноцид. Мы стали свидетелями того, как расстреливают мирных жителей, которые приходят к гуманитарным организациям за едой. Мы видим, что в детей стреляют намеренно», — сказала она.

Хаген добавила, что Израиль при поддержке США с 1948 года продолжает оккупацию палестинских земель: «Из-за этой поддержки Израиль действует нагло и безнаказанно».

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us