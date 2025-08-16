В столице Швеции прошла акция протеста против израильских нападений на палестинцев и против преследования журналистов, освещающих войну.

По призыву общественных организаций на площади Оденплан собрались сотни человек. Участники держали палестинские флаги и фотографии журналистов, погибших в результате атак Израиля.

Демонстранты были одеты в черное. Некоторые несли символические гробы в память о корреспонденте Al Jazeera Энесе аш-Шерифе и его коллегах, убитых израильскими силами на прошлой неделе.

После этого колонна с плакатами «Свободу Палестине, нет плану Нетаньяху и Трампа» направилась к зданию Министерства иностранных дел Швеции.