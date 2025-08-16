В столице Швеции прошла акция протеста против израильских нападений на палестинцев и против преследования журналистов, освещающих войну.
По призыву общественных организаций на площади Оденплан собрались сотни человек. Участники держали палестинские флаги и фотографии журналистов, погибших в результате атак Израиля.
Демонстранты были одеты в черное. Некоторые несли символические гробы в память о корреспонденте Al Jazeera Энесе аш-Шерифе и его коллегах, убитых израильскими силами на прошлой неделе.
После этого колонна с плакатами «Свободу Палестине, нет плану Нетаньяху и Трампа» направилась к зданию Министерства иностранных дел Швеции.
Шведская активистка Барбара Хаген в беседе с агентством «Анадолу» подчеркнула, что участники собрались, чтобы выразить протест против плана Израиля и США, направленного на уничтожение палестинцев. По ее словам, этот план реализуется с октября 2023 года.
«К сожалению, действия Израиля в отношении палестинцев превратились в ужасный геноцид. Мы стали свидетелями того, как расстреливают мирных жителей, которые приходят к гуманитарным организациям за едой. Мы видим, что в детей стреляют намеренно», — сказала она.
Хаген добавила, что Израиль при поддержке США с 1948 года продолжает оккупацию палестинских земель: «Из-за этой поддержки Израиль действует нагло и безнаказанно».