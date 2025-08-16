Министры иностранных дел 31 арабской и исламской страны, а также генеральные секретари Лиги арабских государств (ЛАГ), Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выступили с совместным заявлением по Израилю.

В документе осуждаются заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о так называемом «Великом Израиле» и планы расширения поселений в зоне Е1. Подчеркивается, что подобные шаги грубо нарушают международное право, подрывают стабильность и угрожают региональной и международной безопасности.

Авторы заявления резко осудили позицию министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, поддержавшего проект Е1 и отвергшего создание палестинского государства. Эти слова названы расистскими и радикальными.

В тексте отмечается, что Израиль не имеет суверенитета над оккупированными палестинскими территориями, а палестинский народ обладает неотъемлемым правом на создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Совместное заявление напоминает о резолюции 2334 Совета Безопасности ООН, которая осуждает строительство израильских поселений. Отдельно цитируется консультативное заключение Международного суда о незаконности оккупации палестинских земель.

«Такие действия подпитывают новые циклы насилия и подрывают перспективы справедливого мира», — говорится в заявлении.