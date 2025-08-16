ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Арабские страны отвергли проект «Великого Израиля»
Главы МИД арабских стран и руководители региональных организаций осудили израильский проект Е1 и расистские заявления о «Великом Израиле»
Арабские страны отвергли проект «Великого Израиля»
Арабские и исламские страны осудили израильский проект Е1 / Reuters
16 августа 2025 г.

Министры иностранных дел 31 арабской и исламской страны, а также генеральные секретари Лиги арабских государств (ЛАГ), Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выступили с совместным заявлением по Израилю. 

В документе осуждаются заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о так называемом «Великом Израиле» и планы расширения поселений в зоне Е1. Подчеркивается, что подобные шаги грубо нарушают международное право, подрывают стабильность и угрожают региональной и международной безопасности. 

Авторы заявления резко осудили позицию министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, поддержавшего проект Е1 и отвергшего создание палестинского государства. Эти слова названы расистскими и радикальными. 

В тексте отмечается, что Израиль не имеет суверенитета над оккупированными палестинскими территориями, а палестинский народ обладает неотъемлемым правом на создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. 

Совместное заявление напоминает о резолюции 2334 Совета Безопасности ООН, которая осуждает строительство израильских поселений. Отдельно цитируется консультативное заключение Международного суда о незаконности оккупации палестинских земель. 

«Такие действия подпитывают новые циклы насилия и подрывают перспективы справедливого мира», — говорится в заявлении. 

Читайте также

Министры также осудили блокаду сектора Газа, потребовали открыть все переходы и обеспечить доставку гуманитарной помощи. Подчеркнуто категорическое неприятие любых попыток переселения палестинцев. 

Страны заявили, что сектор Газа — это неотъемлемая часть оккупированных палестинских территорий. Международное сообщество, прежде всего постоянные члены Совбеза ООН и США, призваны оказать давление на Израиль и обязать его прекратить атаки, вывести войска и прекратить эскалацию насилия. 

В документе также содержится призыв привлечь к ответственности израильских должностных лиц за преступления против палестинцев. 

СвязанныеTRT Global - Нетаньяху стал проблемой для Европы

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us