Правительство Германии выступило с жесткой критикой планов Израиля по расширению поселения E1 на Западном берегу реки Иордан. Заявление опубликовало Министерство иностранных дел страны.

Берлин «решительно отвергает» решение израильских властей одобрить строительство тысяч новых жилых единиц в поселениях на оккупированной территории.

«Строительство поселений нарушает международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Оно затрудняет достижение двустороннего решения путем переговоров и прекращения израильской оккупации Западного берега, как того требует Международный суд ООН», — говорится в заявлении.

В МИД ФРГ подчеркнули, что проект E1 еще больше ограничит мобильность палестинцев, фактически разделив Западный берег на две части и изолировав Восточный Иерусалим. Германия призвала Израиль прекратить строительство поселений, заявив, что признает только границы от 4 июня 1967 года и отвергает любые планы аннексии.