Правительство Германии выступило с жесткой критикой планов Израиля по расширению поселения E1 на Западном берегу реки Иордан. Заявление опубликовало Министерство иностранных дел страны.
Берлин «решительно отвергает» решение израильских властей одобрить строительство тысяч новых жилых единиц в поселениях на оккупированной территории.
«Строительство поселений нарушает международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Оно затрудняет достижение двустороннего решения путем переговоров и прекращения израильской оккупации Западного берега, как того требует Международный суд ООН», — говорится в заявлении.
В МИД ФРГ подчеркнули, что проект E1 еще больше ограничит мобильность палестинцев, фактически разделив Западный берег на две части и изолировав Восточный Иерусалим. Германия призвала Израиль прекратить строительство поселений, заявив, что признает только границы от 4 июня 1967 года и отвергает любые планы аннексии.
Речь идет о проекте строительства 3401 жилого дома между существующими израильскими поселениями на Западном берегу и Иерусалимом. Израиль ранее замораживал его в 2012 и 2020 годах под давлением США и европейских союзников. Однако 14 августа о его возобновлении объявил ультраправый министр финансов Израиля.
По словам офиса главы израильского Минфина, реализация E1 «похоронит» идею создания независимого палестинского государства.
Планы Израиля уже вызвали критику и в других странах. Великобритания выразила обеспокоенность, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж признает Палестину на Генассамблее ООН в сентябре.
Несмотря на негативную реакцию США, Франция получила поддержку ряда европейских государств, а также Канады, Австралии и Новой Зеландии, призвавших международное сообщество последовать этому примеру.