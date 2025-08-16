ВОЙНА В ГАЗЕ
Нетаньяху стал проблемой для Европы
Премьер Дании Метте Фредериксен назвала Биньямина Нетаньяху проблемой и допустила санкции против Израиля
Биньямин Нетаньяху / AP
16 августа 2025 г.

Премьер-министр председательствующей в ЕС Дании Метте Фредериксен резко высказалась в адрес главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

Как пишут датские СМИ, в интервью Jyllands-Posten она прямо заявила, что «израильский премьер сейчас сам по себе является проблемой».

Фредериксен признала, что европейским странам сложно повлиять на ситуацию, складывающуюся на Ближнем Востоке.

«Невооруженным глазом видно, что нам очень, очень сложно влиять на то, что происходит в Израиле», – отметила премьер Дании.

Она обратила внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, а также раскритиковала планы по расширению израильских поселений на западном берегу Иордана.

«Мы – одна из стран, которые хотят усилить давление на Израиль, но мы еще не имеем поддержки стран-членов», – сказала Фредериксен.

По ее словам, речь идет о политическом давлении и точечных санкциях против конкретных израильских чиновников и поселенцев. При этом она допустила возможность введения ограничений и против Израиля в целом – в сферах торговли и научного сотрудничества.

Фредериксен подчеркнула, что действия израильских властей «зашли слишком далеко», однако напомнила, что Дания в целом продолжает поддерживать Израиль.

Напомним, Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе «Горизонт Европа», которая финансирует научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газа.

