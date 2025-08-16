Премьер-министр председательствующей в ЕС Дании Метте Фредериксен резко высказалась в адрес главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

Как пишут датские СМИ, в интервью Jyllands-Posten она прямо заявила, что «израильский премьер сейчас сам по себе является проблемой».

Фредериксен признала, что европейским странам сложно повлиять на ситуацию, складывающуюся на Ближнем Востоке.

«Невооруженным глазом видно, что нам очень, очень сложно влиять на то, что происходит в Израиле», – отметила премьер Дании.

Она обратила внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, а также раскритиковала планы по расширению израильских поселений на западном берегу Иордана.