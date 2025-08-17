Власти Газы подчеркнули, что против мирного населения используется «инженерия смерти». В документе также указано, что Соединенные Штаты и их союзники, поддерживающие Израиль, несут полную юридическую и гуманитарную ответственность за происходящее.

В обращении к арабским и исламским странам, международным структурам и организациям ООН содержится призыв оказать на Израиль реальное давление для доставки гуманитарной помощи, открытия пограничных переходов и снятия блокады.

«Атаки и блокада, продолжающиеся в Газе более 680 дней, являются одним из самых жестоких примеров геноцида и преступлений против человечества в современном мире», — говорится в заявлении.

За последние 24 часа от голода и недоедания скончались еще 7 палестинцев, включая 2 детей.