Медиа-офис палестинского правительства в секторе Газа сообщил, что Израиль применяет политику «полноценного геноцида» против 2,4 млн жителей региона, включая более 1,2 млн детей.
В заявлении говорится, что израильские силы систематически лишают население продовольствия, подвергая людей медленной смерти. По данным властей, более 40 тыс. детей младше одного года оказались под угрозой гибели из-за тяжелого недоедания.
«Более 100 тыс. детей и больных столкнулись с угрозой масштабной гуманитарной катастрофы из-за недоедания. Израиль блокирует поставки детского питания, пищевых добавок, замороженного мяса и рыбы, сыра и молочных продуктов, а также фруктов и овощей. Разрешенные ограниченные объемы помощи часто похищаются, грабятся или не могут быть безопасно доставлены», — отмечается в заявлении.
Власти Газы подчеркнули, что против мирного населения используется «инженерия смерти». В документе также указано, что Соединенные Штаты и их союзники, поддерживающие Израиль, несут полную юридическую и гуманитарную ответственность за происходящее.
В обращении к арабским и исламским странам, международным структурам и организациям ООН содержится призыв оказать на Израиль реальное давление для доставки гуманитарной помощи, открытия пограничных переходов и снятия блокады.
«Атаки и блокада, продолжающиеся в Газе более 680 дней, являются одним из самых жестоких примеров геноцида и преступлений против человечества в современном мире», — говорится в заявлении.
За последние 24 часа от голода и недоедания скончались еще 7 палестинцев, включая 2 детей.