ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
«Инженерия смерти» в Газе
Власти сектора Газа заявили, что израильская блокада привела к катастрофическому уровню голода, поставив под угрозу жизни десятков тысяч детей и больных.
«Инженерия смерти» в Газе
Систематический голод превращен в оружие против мирных жителей / AA
17 августа 2025 г.

Медиа-офис палестинского правительства в секторе Газа сообщил, что Израиль применяет политику «полноценного геноцида» против 2,4 млн жителей региона, включая более 1,2 млн детей.

В заявлении говорится, что израильские силы систематически лишают население продовольствия, подвергая людей медленной смерти. По данным властей, более 40 тыс. детей младше одного года оказались под угрозой гибели из-за тяжелого недоедания.

«Более 100 тыс. детей и больных столкнулись с угрозой масштабной гуманитарной катастрофы из-за недоедания. Израиль блокирует поставки детского питания, пищевых добавок, замороженного мяса и рыбы, сыра и молочных продуктов, а также фруктов и овощей. Разрешенные ограниченные объемы помощи часто похищаются, грабятся или не могут быть безопасно доставлены», — отмечается в заявлении.

Читайте также

Власти Газы подчеркнули, что против мирного населения используется «инженерия смерти». В документе также указано, что Соединенные Штаты и их союзники, поддерживающие Израиль, несут полную юридическую и гуманитарную ответственность за происходящее.

В обращении к арабским и исламским странам, международным структурам и организациям ООН содержится призыв оказать на Израиль реальное давление для доставки гуманитарной помощи, открытия пограничных переходов и снятия блокады.

«Атаки и блокада, продолжающиеся в Газе более 680 дней, являются одним из самых жестоких примеров геноцида и преступлений против человечества в современном мире», — говорится в заявлении.

За последние 24 часа от голода и недоедания скончались еще 7 палестинцев, включая 2 детей.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us