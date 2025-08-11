ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
ЕС готовит новые санкции против России
Министры иностранных дел Евросоюза обсудили санкции против России и помощь Украине в преддверии встречи президентов России и США на Аляске
ЕС готовит новые санкции против России
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас / Reuters
11 августа 2025 г.

Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили поддержку усилиям США, направленным на достижение «справедливого мира» в Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас после неформальной видеоконференции глав внешнеполитических ведомств.

«Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию — вот как мы положим конец этой войне и предотвратим будущую агрессию Москвы в Европе», — подчеркнула Каллас в своем сообщении в социальной сети X.

Читайте также

В ходе встречи также обсуждались новые санкционные меры против России, дополнительные поставки вооружений Киеву и поддержка процесса вступления Украины в Евросоюз. Министры рассмотрели ситуацию на фоне предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске в пятницу.

«Последовательность шагов важна. Сначала безусловное прекращение огня с надежной системой мониторинга и железными гарантиями безопасности», — сказала она, добавив, что ЕС начал «работать над 19-м пакетом санкций».

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us