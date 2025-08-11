Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили поддержку усилиям США, направленным на достижение «справедливого мира» в Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас после неформальной видеоконференции глав внешнеполитических ведомств.
«Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию — вот как мы положим конец этой войне и предотвратим будущую агрессию Москвы в Европе», — подчеркнула Каллас в своем сообщении в социальной сети X.
В ходе встречи также обсуждались новые санкционные меры против России, дополнительные поставки вооружений Киеву и поддержка процесса вступления Украины в Евросоюз. Министры рассмотрели ситуацию на фоне предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске в пятницу.
«Последовательность шагов важна. Сначала безусловное прекращение огня с надежной системой мониторинга и железными гарантиями безопасности», — сказала она, добавив, что ЕС начал «работать над 19-м пакетом санкций».