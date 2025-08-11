Президент США Дональд Трамп заявил, что российские танки могли бы оказаться в Киеве спустя четыре часа, если бы двигались по шоссе. Однако, по его словам, некий генерал принял решение вести технику через сельскохозяйственные угодья, из-за чего она застряла в грязи.

«Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира [Путина], его, вероятно, уже нет», — отметил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что украинским силам помогли противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставки которых были одобрены во время его первого президентского срока.

На вопрос журналиста о возможной победе Украины в конфликте Дональд Трамп ответил резко, охарактеризовав этот вопрос как «глупый». «Россия — страна воинов. Именно этим они и занимаются: ведут много войн. Они победили Гитлера и Наполеона», — сказал президент Соединенных Штатов.