Президент США Дональд Трамп заявил, что российские танки могли бы оказаться в Киеве спустя четыре часа, если бы двигались по шоссе. Однако, по его словам, некий генерал принял решение вести технику через сельскохозяйственные угодья, из-за чего она застряла в грязи.
«Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира [Путина], его, вероятно, уже нет», — отметил американский лидер.
Трамп подчеркнул, что украинским силам помогли противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставки которых были одобрены во время его первого президентского срока.
На вопрос журналиста о возможной победе Украины в конфликте Дональд Трамп ответил резко, охарактеризовав этот вопрос как «глупый». «Россия — страна воинов. Именно этим они и занимаются: ведут много войн. Они победили Гитлера и Наполеона», — сказал президент Соединенных Штатов.
Трамп также рассказал о своем разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном относительно перспектив украинского конфликта. По словам президента США, когда он спросил Орбана, может ли Украина победить Россию, тот «посмотрел на него, как будто был задан глупый вопрос».
«Он сказал, что Россия – огромная страна. И они сражаются за свое существование. Они воюют – это то, что они умеют. Китай побеждает вас в торговле, а Россия – в войне», – передал глава Соединенных Штатов слова венгерского лидера, назвав это заявление «очень интересным».