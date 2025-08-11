Премьер-министр Польши Дональд Туск 11 августа заявил, что Европа отвергнет любое мирное соглашение по Украине, которое не учитывает мнение Киева и предполагает одностороннюю передачу территорий России. Выступая после переговоров с другими европейскими лидерами, Туск подчеркнул: Европа не допустит изменения украинских границ силой.

«Россия должна понять, что Запад, включая все европейские страны, не примет условий, которые сводятся к захвату украинских земель», — сказал Туск журналистам. Он предупредил, что любые выгоды для Москвы по итогам конфликта якобы лишь подтолкнут ее к новой агрессии — не только против Украины, но и других стран.

Туск повторил ключевой принцип: «Ничего об Украине без Украины». Ссылаясь на историю Польши, он отметил: когда великие державы решали судьбу других стран без их участия, последствия всегда были катастрофическими.

Его заявления прозвучали после того, как США, по данным СМИ, предложили Киеву мирный план — он включает уступку части территорий в обмен на возвращение Россией других оккупированных районов. Впрочем, позже эту информацию опровергли другие издания, указывая, что РФ не собирается покидать оккупированные территории Запорожья в обмен на Донецкую и Луганскую области.

Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть «готов что-то подписать». Встреча главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 15 августа в Аляске. Кремль подтвердил, что переговоры будут посвящены долгосрочному урегулированию конфликта, но не стал разглашать детали будущей сделки.