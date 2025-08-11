ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Украина получит $1,6 млрд из замороженных российских активов
Средства Киеву перечислит Европейская комиссия через организации ULCM и EPF
Reuters
11 августа 2025 г.

Европейская комиссия объявила о поступлении третьего транша в размере 1,6 млрд евро, полученного от процентов по замороженным активам Центробанка России. Средства будут направлены на поддержку Украины — 95% через Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM) и 5% через Европейский фонд мира (EPF), передают украинские СМИ.

Как уточнили в Еврокомиссии, транш поступил в минувшую пятницу и стал третьим с начала действия механизма: первый был получен в июле 2024 года, второй — в апреле 2025-го. Он охватывает прибыль, накопленную в первой половине 2025 года.

Прибыль сформирована за счет процентов на остатки средств замороженных активов Центробанка РФ, находящихся в центральных депозитариях ценных бумаг. Сами активы остаются заблокированными в рамках санкций ЕС, введенных в ответ на войну России против Украины. Однако проценты, получаемые от них могут быть использованы для поддержки Киева.



ULCM обеспечивает Украине безвозмездное финансирование для погашения макрофинансовых кредитов ЕС и займов от двусторонних кредиторов, общий объем которых составляет 45 млрд евро. EPF помогает покрывать неотложные военные и оборонные потребности страны.

«Эта мера является частью непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС, которая будет продолжаться столько, сколько потребуется», — подчеркнули в Европейской комиссии.

