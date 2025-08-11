Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в пятницу, 15 августа, он встретится с главой российского государства Владимиром Путиным. Выступая в Белом доме, американский лидер заявил: «Я встречусь с Путиным. Я отправлюсь в Россию в пятницу». Однако, вероятно, Трамп оговорился, так как ранее власти США и России подтвердили, что встреча пройдет на Аляске.

Ранее стало известно, что первая за четыре года встреча президентов США и России состоится на Аляске, где Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят ситуацию вокруг войны в Украине. Трамп в своей социальной сети Truth Social уточнил, что саммит запланирован на 15 августа.

Кремль также подтвердил дату и место встречи. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков отметил: «Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран».