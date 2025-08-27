Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ускорить военную операцию в Газе, чтобы быстрее перейти к гуманитарной помощи и восстановлению региона, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

На встрече, посвященной будущему сектора Газа, к Трампу присоединился его зять и бывший советник по Ближнему Востоку Джаред Кушнер, а также экс-премьер Великобритании Тони Блэр, который с 2007 года участвует в ближневосточных инициативах.

Кушнер и Блэр, по данным источников, представили Трампу предложения по послевоенному управлению Газой и увеличению объемов гуманитарной помощи для региона. Переговоры проходили при участии спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Виткоффа, который в течение нескольких месяцев обсуждал с Блэром планы по будущему Газы.