Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ускорить военную операцию в Газе, чтобы быстрее перейти к гуманитарной помощи и восстановлению региона, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.
На встрече, посвященной будущему сектора Газа, к Трампу присоединился его зять и бывший советник по Ближнему Востоку Джаред Кушнер, а также экс-премьер Великобритании Тони Блэр, который с 2007 года участвует в ближневосточных инициативах.
Кушнер и Блэр, по данным источников, представили Трампу предложения по послевоенному управлению Газой и увеличению объемов гуманитарной помощи для региона. Переговоры проходили при участии спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Виткоффа, который в течение нескольких месяцев обсуждал с Блэром планы по будущему Газы.
Трамп, по словам источника, эмоционально отреагировал на ситуацию в Газе, заявив: «Я больше не могу на это смотреть. Происходящее ужасно».
Американский чиновник отметил, что Трамп не возражает против начавшегося израильского вторжения в город Газа, но настаивает на его скорейшем завершении. «На каком-то уровне президент понимает, что Биби сделает то, что собирается. Так не могли бы вы поторопиться, чтобы мы могли заняться помощью людям?» — процитировал чиновник слова Трампа, выражая его усталость от затянувшегося конфликта.
В марте 2024 года зять и бывший советник Трампа Джаред Кушнер приветствовал план Израиля изгнать жителей Газы «пока он зачищает территорию», подчеркнув «очень ценный» потенциал «прибрежной территории» Газы.