Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала «неприемлемым» удар Израиля по медицинскому комплексу Насер в Хан-Юнисе, в результате которого в понедельник погибли 20 палестинцев, включая пятерых журналистов и пожарного, и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Выступая на встрече в Римини, организованной католической ассоциацией Comunione e Liberazione, она подчеркнула, что атака нарушает свободу прессы и права тех, кто освещает конфликт.

Мелони выразила глубокую озабоченность, заявив, что действия Израиля выходят за рамки пропорциональности. Она подчеркнула, что жертвами становятся невинные люди, в том числе представители христианских общин, и что в такой ситуации «невозможно молчать». Она призвала ХАМАС освободить заложников и потребовала от Израиля отказаться от планов оккупации палестинского Западного берега.