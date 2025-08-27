Израильские военные 25 августа ворвались в город Рамаллу на оккупированном Западном берегу, изъяли почти полмиллиона долларов из обменного пункта и арестовали девять человек, сообщили в израильской полиции.

По данным полиции, солдаты конфисковали около 1,5 млн шекелей (447 тыс. долларов) в различных валютах, включая доллары США, иорданские динары и евро. Власти утверждают, что эти средства якобы предназначались для ХАМАС. Однако власти Палестины опровергли эти данные, отметив, что вся наличность в обменники — деньги гражданских палестинцев, никак не связанных с движением.

Помимо финансового ущерба, рейд, проведенный в центре Рамаллы оставил десятки пострадавших. Очевидцы сообщили, что военные открыли огонь боевыми патронами на поражение, не обращая внимание кто перед ними: 13-летний мальчик и несколько других человек получили ранения. Палестинский Красный Полумесяц сообщил о множестве случаев огнестрельных ранений и отравления слезоточивым газом.

Израильские силы регулярно проводят рейды по всему оккупированному Западному берегу, однако операции в самом сердце Рамаллы остаются редкостью. Тем не менее подобные изъятия стали обычным явлением в военной кампании Израиля, начавшейся с вторжения в Газу в октябре 2023 года.