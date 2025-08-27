Израильские военные 25 августа ворвались в город Рамаллу на оккупированном Западном берегу, изъяли почти полмиллиона долларов из обменного пункта и арестовали девять человек, сообщили в израильской полиции.
По данным полиции, солдаты конфисковали около 1,5 млн шекелей (447 тыс. долларов) в различных валютах, включая доллары США, иорданские динары и евро. Власти утверждают, что эти средства якобы предназначались для ХАМАС. Однако власти Палестины опровергли эти данные, отметив, что вся наличность в обменники — деньги гражданских палестинцев, никак не связанных с движением.
Помимо финансового ущерба, рейд, проведенный в центре Рамаллы оставил десятки пострадавших. Очевидцы сообщили, что военные открыли огонь боевыми патронами на поражение, не обращая внимание кто перед ними: 13-летний мальчик и несколько других человек получили ранения. Палестинский Красный Полумесяц сообщил о множестве случаев огнестрельных ранений и отравления слезоточивым газом.
Израильские силы регулярно проводят рейды по всему оккупированному Западному берегу, однако операции в самом сердце Рамаллы остаются редкостью. Тем не менее подобные изъятия стали обычным явлением в военной кампании Израиля, начавшейся с вторжения в Газу в октябре 2023 года.
Согласно документированным данным, израильские военные с начала конфликта конфисковали не менее $59,8 млн наличными. В ноябре 2023 года солдаты захватили штаб-квартиру Банка Палестины в Газе и изъяли $54,29 млн, предназначенных для Палестинской администрации. В декабре в результате рейдов против обменных пунктов в Рамалле и других городах Западного берега было конфисковано еще $2,5 млн, а последующие операции принесли около $3 млн.
Израиль утверждает, что наличные используются для финансирования ХАМАС. Палестинские власти называют такие действия кражей и коллективным наказанием, лишающим и без того обнищавшие общины жизненно важных ресурсов. Независимые организации требуют прозрачности, однако израильские власти до сих пор не опубликовали полный отчет о конфискованных средствах.
Экономический ущерб от этих операций выходит далеко за рамки изъятия наличных. Палестинцы также сталкиваются с замороженными налоговыми поступлениями, разрушенной инфраструктурой и широкой экономической катастрофой, вызванной месяцами бомбардировок и блокады.
Для многих палестинцев рейд в Рамалле означает не только потерю денег, но и подрыв суверенитета — очередное напоминание о том, что даже в политической столице палестинцев израильские войска действуют без ограничений.