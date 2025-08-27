Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп в среду проведет в Белом доме крупное совещание по ситуации в Газе. По словам Уиткоффа, Вашингтон рассчитывает добиться урегулирования между Израилем и ХАМАС к концу года, сообщает Reuters.

«Да, у нас в Белом доме состоится большое совещание под председательством президента. Мы готовим очень комплексный план, который представим на следующий день», — отметил спецпосланник.

Подробностей и состав участников он не раскрыл.

Отдельно в Госдепартаменте подтвердили, что в тот же день госсекретарь Марко Рубио встретится в Вашингтоне с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. В центре переговоров обсуждение мирной сделки — ХАМАС ранее подтвердил, что принимает условия соглашения, теперь все зависит от воли кабинета Биньямина Нетаньяху.