Зачем Трамп созывает встречу по Газе?
Президент США в среду проведет срочное совещание по ситуации в секторе, чтобы добиться мирной сделки
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху / Reuters
27 августа 2025 г.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп в среду проведет в Белом доме крупное совещание по ситуации в Газе. По словам Уиткоффа, Вашингтон рассчитывает добиться урегулирования между Израилем и ХАМАС к концу года, сообщает Reuters.

«Да, у нас в Белом доме состоится большое совещание под председательством президента. Мы готовим очень комплексный план, который представим на следующий день», — отметил спецпосланник.

Подробностей и состав участников он не раскрыл.

Отдельно в Госдепартаменте подтвердили, что в тот же день госсекретарь Марко Рубио встретится в Вашингтоне с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. В центре переговоров обсуждение мирной сделки — ХАМАС ранее подтвердил, что принимает условия соглашения, теперь все зависит от воли кабинета Биньямина Нетаньяху.

На вопрос, должен ли Израиль что-то изменить, чтобы закончить войну и освободить заложников, Уиткофф ответил: «Мы считаем, что урегулируем этот конфликт так или иначе, и точно до конца этого года». 

По его словам, Израиль готов продолжать переговоры с ХАМАС, а само движение уже дало сигнал о готовности к перемирию.

Трамп шокировал мировое сообщество ранее в этом году, предложив США взять под контроль сектор Газа, выселить 2 млн палестинцев и построить на побережье элитную недвижимость. Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал быстро завершить войну, однако спустя почти семь месяцев после вступления в должность эта цель остается недостигнутой.

Президентство Трампа началось с шаткого перемирия, длившегося два месяца, пока Израиль не сорвал его 18 марта, когда за сутки погибли около 400 палестинцев. В последние недели мир потрясли кадры голодающих жителей Газы, включая детей, что усилило критику Израиля за ухудшающиеся гуманитарные условия. Более 200 человек уже умерли от недоедания.


