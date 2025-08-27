Папа Римский Лев XIV в среду обратился к мировому сообществу с призывом достичь постоянного прекращения огня на Ближнем Востоке и обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. Слова понтифика передают зарубежные СМИ.

«Еще раз обращаюсь с настоятельным призывом прекратить конфликт в Святой земле, который принес столько ужаса, разрушений и смертей», — заявил Лев XIV на еженедельной аудиенции в Ватикане.

Папа Римский подчеркнул необходимость немедленного освобождения всех заложников, достижения постоянного перемирия и беспрепятственного ввоза гуманитарной помощи, а также соблюдения норм международного гуманитарного права.

Понтифик напомнил, что международное право предусматривает защиту гражданских лиц, а также запрещает неизбирательное применение силы и насильственное переселение населения.

Отметим, что несколько недель назад Лев XIV выступил с резким осуждением войны в Газе, назвав происходящее «варварством» и обвинив Израиль в неизбирательном применении силы против мирных жителей.