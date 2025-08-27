МИР
Папа Римский призвал прекратить огонь в Газе
Понтифик также призвал обеспечить доступ гуманитарной помощи в эксклав
Папа Римский призвал прекратить огонь в Газе
Папа Римский Лев XIV / Reuters
27 августа 2025 г.

Папа Римский Лев XIV в среду обратился к мировому сообществу с призывом достичь постоянного прекращения огня на Ближнем Востоке и обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. Слова понтифика передают зарубежные СМИ.

«Еще раз обращаюсь с настоятельным призывом прекратить конфликт в Святой земле, который принес столько ужаса, разрушений и смертей», — заявил Лев XIV на еженедельной аудиенции в Ватикане.

Папа Римский подчеркнул необходимость немедленного освобождения всех заложников, достижения постоянного перемирия и беспрепятственного ввоза гуманитарной помощи, а также соблюдения норм международного гуманитарного права.

Понтифик напомнил, что международное право предусматривает защиту гражданских лиц, а также запрещает неизбирательное применение силы и насильственное переселение населения.

Отметим, что несколько недель назад Лев XIV выступил с резким осуждением войны в Газе, назвав происходящее «варварством» и обвинив Израиль в неизбирательном применении силы против мирных жителей. 

Между тем, по последним данным властей Газы, с октября 2023 года в результате преступных действий Израиля погибли не менее 62 895 палестинцев.

В заявлении министерства говорится, что за последние сутки были убиты 76 человек и ранены еще 298. Общее число пострадавших достигло 158 927.

Также сообщается о 10 новых случаях смерти от голода и недоедания, включая двух детей. Таким образом, общее количество погибших от голода возросло до 313, среди них 119 детей.

