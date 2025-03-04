Израиль не позволит Египту нарушать мирный договор между двумя странами, подписанный в 1979 году. С таким предостережением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац в понедельник.

«Мы не позволим им (египтянам) нарушать мирное соглашение. Мы не позволим им нарушать инфраструктуру. Мы занимаемся этим, но соглашение существует», - сказал Кац во время церемонии, посвященной 33-й годовщине смерти бывшего премьер-министра Израиля Менахема Бегина, согласно сообщению газеты Yedioth Ahronoth.

Кац признал статус Египта как «крупнейшей и наиболее могущественной арабской страны». Он отметил, что мирный договор «вывел Египет из цикла войны» благодаря «решению руководства, которое изменило лицо истории и положение Государства Израиль — и это по-прежнему актуально сегодня».

Заявления прозвучали «на фоне слухов, распространяемых правыми элементами в интернете, о том, что египетская армия готовится внезапно атаковать Израиль, несмотря на мирное соглашение», сообщает издание. Эти слухи вызвали беспокойство среди многих израильтян.

В последние месяцы Египет и его вооруженные силы стали объектом политических нападок со стороны израильских официальных лиц. В воскресенье лидер правой партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман предложил, чтобы «перемещение большинства палестинцев из Газы на Синай стало бы практическим и эффективным решением».

Либерман предложил Египту принять большую часть населения Газы, утверждая, что это не потребует большой территории для миграции согласно плану президента США Дональда Трампа. Он добавил, что Газа страдает от высокой плотности населения, в то время как Синай имеет обширные неиспользуемые земли.

Ранее лидер израильской оппозиции Яир Лапид предложил, чтобы Египет взял под контроль Газу на срок до 15 лет в обмен на списание его внешнего долга, превышающего 150 млрд долларов.

В тот же период начальник Генштаба Израиля Герци Халеви выразил обеспокоенность «угрозой безопасности» со стороны Египта. «Мы полагаем, что сейчас это не угроза, но эта ситуация может измениться в одно мгновение», - заявил он, добавив, что «Египет имеет крупные вооруженные силы, оснащенные современным оружием, включая самолеты, подводные лодки, сложные ракеты и огромное количество танков и пехотных сил».

Кроме того, посол Израиля в ООН Дэнни Данон поставил под вопрос причины наращивания Египтом своего военного потенциала: «У них нет региональных угроз. Так зачем им все эти подводные лодки и танки?»

В ответ постоянный представитель Египта при ООН, посол Осама Абдель Халек, твердо защитил военный потенциал своей страны: «Ответ ясен, прост и прямолинеен: крупные и могущественные страны, такие как Египет, нуждаются в сильных и способных армиях для защиты своей комплексной национальной безопасности посредством адекватных и разнообразных вооружений».

Он подчеркнул, что «Египет был первым, кто установил мир на Ближнем Востоке, и остается верным ему как стратегическому выбору, но он также обладает мощной армией и историей, насчитывающей тысячи лет».

Египет пока не ответил на последнее заявление Каца.

26 марта 1979 года Египет и Израиль подписали мирный договор в Вашингтоне после Кэмп-Дэвидских соглашений, которые были заключены при посредничестве президента США Джимми Картера и подписаны президентом Египта Анваром Садатом и премьер-министром Израиля Менахемом Бегином в 1978 году. Ключевые положения договора включали прекращение военных действий, нормализацию отношений и вывод израильских войск с Синайского полуострова, который был объявлен демилитаризованной зоной.