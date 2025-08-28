Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко раскритиковал действия Израиля, предупредив о катастрофических последствиях военной операции по захвату города Газа.

«Первые шаги Израиля к военному контролю над Газой означают новую и крайне опасную фазу», — заявил он на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, отметив, что расширение боевых действий приведет к разрушительным последствиям.

Гутерриш назвал ситуацию в секторе «бесконечным ужасом».

«Газа завалена обломками, телами — свидетельствами серьезных нарушений международного права», — сказал он.

Генсек ООН напомнил про удары Израиля по гражданской инфраструктуре, включая атаки на госпиталь «Наср» в Хан-Юнусе, где погибли мирные жители, медицинский персонал и журналисты.

Гутерриш подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Газе достигла критической точки: «Уровень смертей и разрушений не имеет аналогов в новейшей истории. Голод — это уже не угроза, а реальность».