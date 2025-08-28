Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко раскритиковал действия Израиля, предупредив о катастрофических последствиях военной операции по захвату города Газа.
«Первые шаги Израиля к военному контролю над Газой означают новую и крайне опасную фазу», — заявил он на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, отметив, что расширение боевых действий приведет к разрушительным последствиям.
Гутерриш назвал ситуацию в секторе «бесконечным ужасом».
«Газа завалена обломками, телами — свидетельствами серьезных нарушений международного права», — сказал он.
Генсек ООН напомнил про удары Израиля по гражданской инфраструктуре, включая атаки на госпиталь «Наср» в Хан-Юнусе, где погибли мирные жители, медицинский персонал и журналисты.
Гутерриш подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Газе достигла критической точки: «Уровень смертей и разрушений не имеет аналогов в новейшей истории. Голод — это уже не угроза, а реальность».
«Люди умирают от голода. Распадаются семьи. Беременные женщины сталкиваются с невообразимыми рисками», — добавил он.
Отметим, что согласно данным министерства здравоохранения, за последние недели в Газе от голода умер как минимум 121 ребенок. Это подчеркивает углубляющийся гуманитарный кризис, порожденный израильской блокадой — из-за нее в сектор не поступают жизненно необходимые товары.
По данным ведомства, общее число смертей от недоедания достигло 317 человек: только за последние сутки зафиксировано четыре новых случая.
На заседании Совбеза ООН 27 августа представители международных организаций назвали происходящее «рукотворной катастрофой». Замглавы гуманитарной службы ООН Джойс Мсуя заявила, что голод уже охватил север Газы, включая город Газа, и к концу сентября распространится на Дейр-эль-Балах и Хан-Юнус.
«Более полумиллиона человек сейчас стоят перед угрозой голодной смерти, и к концу сентября их число может превысить 640 тысяч. Фактически нет никого в Газе, кого бы не затронул голод», — констатировала Мсуя.