Почти весь Совет Безопасности ООН выступил против позиции США, заявив, что голод в Газе имеет искусственный характер. На заседании в Нью-Йорке 14 из 15 членов Совбеза, включая западных союзников Израиля Францию и Британию, назвали массовый голод в Газе «рукотворным кризисом». Страны напомнили, что использование голода как оружия запрещено международным гуманитарным правом.

В совместном заявлении члены Совета потребовали немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, освобождения всех заложников, значительного увеличения гуманитарных поставок в сектор и снятия Израилем всех ограничений на доставку помощи.

«Голод в Газе должен быть остановлен немедленно. Время на исходе. Израиль обязан изменить курс», — говорится в документе.

По данным международной системы классификации продовольственной безопасности IPC, опубликованным на прошлой неделе, в Газе и окрестностях официально зафиксирован голод. Сейчас от острого недоедания страдают 514 тыс. человек — почти четверть населения эксклава, а к концу сентября их число может вырасти до 641 тыс.