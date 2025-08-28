ВОЙНА В ГАЗЕ
Почти весь Совбез ООН против Израиля
14 из 15 членов Совбеза — за исключением США — признали Израиль ответственным за голод в Газе
14 из 15 членов Совбеза ООН — за исключением США — признали Израиль ответственным за голод в Газе / Reuters
28 августа 2025 г.

Почти весь Совет Безопасности ООН выступил против позиции США, заявив, что голод в Газе имеет искусственный характер. На заседании в Нью-Йорке 14 из 15 членов Совбеза, включая западных союзников Израиля Францию и Британию, назвали массовый голод в Газе «рукотворным кризисом». Страны напомнили, что использование голода как оружия запрещено международным гуманитарным правом.

В совместном заявлении члены Совета потребовали немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, освобождения всех заложников, значительного увеличения гуманитарных поставок в сектор и снятия Израилем всех ограничений на доставку помощи. 

«Голод в Газе должен быть остановлен немедленно. Время на исходе. Израиль обязан изменить курс», — говорится в документе.

По данным международной системы классификации продовольственной безопасности IPC, опубликованным на прошлой неделе, в Газе и окрестностях официально зафиксирован голод. Сейчас от острого недоедания страдают 514 тыс. человек — почти четверть населения эксклава, а к концу сентября их число может вырасти до 641 тыс.

Израиль отверг выводы IPC как «ложные и предвзятые», заявив, что эксперты опирались на частичные данные, предоставленные ХАМАС, и не учли недавние поставки продовольствия. На заседании Совбеза временная посланница США при ООН Дороти Ши также усомнилась в достоверности доклада, заявив, что он «не выдерживает проверки».

При этом Ши признала: «Мы все понимаем, что проблема голода в Газе реальна, и гуманитарные нужды значительны. Их удовлетворение — приоритет для США».

Впрочем, Вашингтон на полях ООН продолжает занимать произраильскую позицию, утверждая, что Израиль решает проблему и поставляет необходимое количество гуманитарной помощи. Однако даже президент США Дональд Трамп на встрече 27 августа обратил внимание на голод в Газе и призвал власти Израиля «ускорить» решение проблемы.


