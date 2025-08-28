Министерство здравоохранения Газы 27 августа заявило, что за последние недели в эксклаве от голода умер как минимум 121 ребенок. Это подчеркивает углубляющийся гуманитарный кризис, порожденный израильской блокадой — из-за нее в сектор не поступают жизненно необходимые товары.

По данным ведомства, общее число смертей от недоедания достигло 317 человек, только за последние сутки зафиксировано четыре новых случая.

На заседании Совбеза ООН 27 августа представители международных организаций назвали происходящее «рукотворной катастрофой». Заместитель главы гуманитарной службы ООН Джойс Мсуя заявила, что голод уже охватил север Газы, включая город Газа, и к концу сентября распространится на Дейр-эль-Балах и Хан-Юнус.

«Более полумиллиона человек сейчас стоят перед угрозой голодной смерти, и к концу сентября их число может превысить 640 тыс. Фактически нет никого в Газе, кого бы не затронул голод», — констатировала Мсуя.

По ее словам, 132 тысячи детей младше пяти лет находятся в зоне риска острого недоедания, из них более 43 тыс. могут оказаться в условиях, угрожающих жизни.

«Это не засуха и не природное бедствие. Это катастрофа, созданная войной, которая принесла смерть, разрушения и массовые переселения», — подчеркнула координатор ООН.