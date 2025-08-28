Министерство здравоохранения Газы 27 августа заявило, что за последние недели в эксклаве от голода умер как минимум 121 ребенок. Это подчеркивает углубляющийся гуманитарный кризис, порожденный израильской блокадой — из-за нее в сектор не поступают жизненно необходимые товары.
По данным ведомства, общее число смертей от недоедания достигло 317 человек, только за последние сутки зафиксировано четыре новых случая.
На заседании Совбеза ООН 27 августа представители международных организаций назвали происходящее «рукотворной катастрофой». Заместитель главы гуманитарной службы ООН Джойс Мсуя заявила, что голод уже охватил север Газы, включая город Газа, и к концу сентября распространится на Дейр-эль-Балах и Хан-Юнус.
«Более полумиллиона человек сейчас стоят перед угрозой голодной смерти, и к концу сентября их число может превысить 640 тыс. Фактически нет никого в Газе, кого бы не затронул голод», — констатировала Мсуя.
По ее словам, 132 тысячи детей младше пяти лет находятся в зоне риска острого недоедания, из них более 43 тыс. могут оказаться в условиях, угрожающих жизни.
«Это не засуха и не природное бедствие. Это катастрофа, созданная войной, которая принесла смерть, разрушения и массовые переселения», — подчеркнула координатор ООН.
Глава организации Save the Children Ингер Ашин заявила, что «детей в Газе систематически морят голодом». По ее словам, в больницах лежат исхудавшие дети, которые уже не могут даже плакать.
«Рисунки детей изменились: раньше они мечтали о мире и учебе, теперь они рисуют хлеб или смерть», — с горечью отметила Ашин.
Израиль категорически отрицает факт голода в Газе и выводы международной системы мониторинга голода, называя их «ошибочными и непрофессиональными». Тель-Авив перекладывает вину на ХАМАС. Однако ООН и гуманитарные организации опровергают все утверждения Израиля, подчеркивая, что кризис исключительно дело рук Тель-Авива — его можно было предотвратить, если бы поставки не блокировались.
14 из 15 членов Совбеза ООН — то есть все страны, кроме США — согласились с выводами ООН и признали Израиль ответственным за голод в Газе. Однако Тель-Авив продолжает идти против мнения мирового сообщества, все больше погружаясь в международную изоляцию.