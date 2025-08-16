ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Трамп забрал угрозы Китаю обратно
Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости прямо сейчас вводить вторичные пошлины против стран, покупающих нефть у России
Президент США Дональд Трамп / AP
16 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует немедленно рассматривать вопрос о введении вторичных пошлин против покупателей российской нефти, включая Китай. По его словам, к этой теме он может вернуться через две-три недели. 

Трамп с начала августа угрожал ввести повышенные тарифы на товары из стран, которые продолжают закупать нефть у Москвы, если Россия не пойдет на урегулирование конфликта в Украине. 

«Ну, из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что мне не нужно думать об этом», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. 

Читайте также

«Возможно, мне придется подумать об этом через две недели, три недели или вроде того, но сейчас нам не нужно об этом думать. Я думаю, что встреча с Путиным прошла очень хорошо», — добавил он. 

Крупнейшими импортерами российской нефти остаются Китай и Индия. 6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на товары из Индии за закупку нефти у Москвы, однако в отношении Китая аналогичных мер принято не было. 

 

