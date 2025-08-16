Президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует немедленно рассматривать вопрос о введении вторичных пошлин против покупателей российской нефти, включая Китай. По его словам, к этой теме он может вернуться через две-три недели.
Трамп с начала августа угрожал ввести повышенные тарифы на товары из стран, которые продолжают закупать нефть у Москвы, если Россия не пойдет на урегулирование конфликта в Украине.
«Ну, из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что мне не нужно думать об этом», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
«Возможно, мне придется подумать об этом через две недели, три недели или вроде того, но сейчас нам не нужно об этом думать. Я думаю, что встреча с Путиным прошла очень хорошо», — добавил он.
Крупнейшими импортерами российской нефти остаются Китай и Индия. 6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на товары из Индии за закупку нефти у Москвы, однако в отношении Китая аналогичных мер принято не было.