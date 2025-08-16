ПОЛИТИКА
В Гонконге планируют внедрить систему «дронов-часовых», которые будут выявлять помехи навигационным сигналам и обеспечивать безопасность полетов других беспилотников
Гонконг внедрит беспилотников для охоты на сигнальные помехи / Reuters
Гонконг готовится внедрить систему «дронов-часовых», которые будут отслеживать навигационные сигналы и выявлять помехи, представляющие угрозу для полетов других беспилотников. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на министра транспорта Мейбл Чан. 

По словам Чан, она ознакомилась с системой, разработанной местной компанией Aerovision Technology. Технология позволяет фиксировать глушение сигналов глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), спуфинг — подмену сигнала более мощным ложным, а также сбои, вызванные солнечной активностью. Все эти факторы, подчеркнула министр, могут приводить к авариям при полетах дронов. 

«Мы уверены, что после успешного запуска эта система снизит риски, связанные с полетами дронов, что позволит нам обсудить со страховыми компаниями снижение тарифов на страхование. В конечном итоге это пойдет на пользу всей низковысотной экономике», — сказала Чан. 

«Дроны-часовые» будут работать в зонах, где планируется использование других беспилотников. Они займут авангард при миссиях по осмотру территорий или в шоу-программах, патрулируя воздушное пространство для поиска помех. Благодаря специальному оборудованию и базовым станциям такие дроны могут ориентироваться на внутренние сенсоры даже при перебоях GNSS. 

В Гонконге беспилотники уже применяются для разных задач — от обеспечения безопасности до развлечений. Весной власти запустили пилотный проект по патрулированию территорий с помощью дронов для выявления преступлений.  

Кроме того, в городе проводят масштабные шоу с участием сотен беспилотников. В конце прошлого года организаторы использовали пиротехнику и фигуры панд в воздухе, чтобы привлечь внимание к необходимости их сохранения. В шоу участвовало около тысячи дронов. 

 

