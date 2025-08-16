Гонконг готовится внедрить систему «дронов-часовых», которые будут отслеживать навигационные сигналы и выявлять помехи, представляющие угрозу для полетов других беспилотников. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на министра транспорта Мейбл Чан.

По словам Чан, она ознакомилась с системой, разработанной местной компанией Aerovision Technology. Технология позволяет фиксировать глушение сигналов глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), спуфинг — подмену сигнала более мощным ложным, а также сбои, вызванные солнечной активностью. Все эти факторы, подчеркнула министр, могут приводить к авариям при полетах дронов.

«Мы уверены, что после успешного запуска эта система снизит риски, связанные с полетами дронов, что позволит нам обсудить со страховыми компаниями снижение тарифов на страхование. В конечном итоге это пойдет на пользу всей низковысотной экономике», — сказала Чан.

«Дроны-часовые» будут работать в зонах, где планируется использование других беспилотников. Они займут авангард при миссиях по осмотру территорий или в шоу-программах, патрулируя воздушное пространство для поиска помех. Благодаря специальному оборудованию и базовым станциям такие дроны могут ориентироваться на внутренние сенсоры даже при перебоях GNSS.