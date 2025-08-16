Американская сторона в ходе консультаций с союзниками выдвинула идею предоставления Украине гарантий безопасности, сопоставимых с принципами НАТО, но вне самого альянса. Об этом рассказал дипломатический источник AFP после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным и европейскими лидерами.
«В качестве одной из гарантий безопасности Украины американская сторона предложила гарантию по типу статьи 5», — пояснил собеседник агентства. В этой статье закреплен принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех.
Путин, выступая на совместной пресс-конференции с Трампом, подтвердил, что согласен с необходимостью обеспечить безопасность Украины.
«Конечно, мы готовы над этим работать», — сказал он. Однако российский лидер напомнил, что условием переговоров с Киевом остается отказ Украины от вступления в НАТО. Еще летом прошлого года он выдвинул этот пункт, а в августе подтвердил, что условия остаются прежними.
Трамп после саммита сообщил о согласовании с Путиным гарантий безопасности для Украины. По данным The Independent, европейские лидеры в телефонном разговоре также обсуждали возможные гарантии вне альянса, но аналогичные статье 5. По словам одного из источников, у Европы остаются вопросы о роли США в этой системе, и детали пока не раскрываются.
Как уточнил CNN со ссылкой на европейского чиновника, часть переговоров касалась гарантий по типу статьи 5 при поддержке США и Европы в случае заключения мирного соглашения. При этом НАТО участвовать в этих гарантиях не будет.
Разговор Трампа, Зеленского, Путина и европейских лидеров, среди которых был генсек НАТО Марк Рютте, прошел в субботу утром после саммита на Аляске. Ранее Трамп заявил, что США и их союзники могут дать Киеву гарантии безопасности, но исключил вариант вступления Украины в альянс.