Американская сторона в ходе консультаций с союзниками выдвинула идею предоставления Украине гарантий безопасности, сопоставимых с принципами НАТО, но вне самого альянса. Об этом рассказал дипломатический источник AFP после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным и европейскими лидерами.

«В качестве одной из гарантий безопасности Украины американская сторона предложила гарантию по типу статьи 5», — пояснил собеседник агентства. В этой статье закреплен принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех.

Путин, выступая на совместной пресс-конференции с Трампом, подтвердил, что согласен с необходимостью обеспечить безопасность Украины.

«Конечно, мы готовы над этим работать», — сказал он. Однако российский лидер напомнил, что условием переговоров с Киевом остается отказ Украины от вступления в НАТО. Еще летом прошлого года он выдвинул этот пункт, а в августе подтвердил, что условия остаются прежними.