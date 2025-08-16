Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле заявил, что визит в США оказался «своевременным и весьма полезным». По его словам, стороны смогли обсудить возможное урегулирование конфликта «на справедливой основе».

«У нас была возможность поговорить о причинах этого кризиса, и именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования», — сказал Путин. Он отметил, что разговор с американским коллегой Дональдом Трампом был «очень откровенным и содержательным».

Путин и Трамп 15 августа провели переговоры на Аляске. Это первая их очная встреча за шесть лет. Главы государств назвали переговоры продуктивными, но ни о каких конкретных договоренностях не сообщили.

На пресс-конференции после саммита Путин подчеркнул, что урегулирование должно носить «устойчивый и долгосрочный характер». По его словам, необходимо устранить все первопричины кризиса, учесть озабоченности России и восстановить «справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире».

Путин выразил надежду, что Украина и Европа «не станут чинить препятствия» и не попытаются сорвать «намечающийся прогресс». Он добавил, что Россия рассчитывает превратить достигнутые договоренности в «опорную точку» не только для разрешения конфликта, но и для восстановления прагматичных отношений между Москвой и Вашингтоном.

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что на встрече «достигли существенного прогресса», но отметил: «Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет».