ПОЛИТИКА
Путин назвал визит в США «полезным»
Владимир Путин назвал переговоры с Дональдом Трампом в Анкоридже своевременными и полезными
Президент России Владимир Путин / AP
16 августа 2025 г.

Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле заявил, что визит в США оказался «своевременным и весьма полезным». По его словам, стороны смогли обсудить возможное урегулирование конфликта «на справедливой основе». 

«У нас была возможность поговорить о причинах этого кризиса, и именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования», — сказал Путин. Он отметил, что разговор с американским коллегой Дональдом Трампом был «очень откровенным и содержательным». 

Путин и Трамп 15 августа провели переговоры на Аляске. Это первая их очная встреча за шесть лет. Главы государств назвали переговоры продуктивными, но ни о каких конкретных договоренностях не сообщили. 

На пресс-конференции после саммита Путин подчеркнул, что урегулирование должно носить «устойчивый и долгосрочный характер». По его словам, необходимо устранить все первопричины кризиса, учесть озабоченности России и восстановить «справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире». 

Путин выразил надежду, что Украина и Европа «не станут чинить препятствия» и не попытаются сорвать «намечающийся прогресс». Он добавил, что Россия рассчитывает превратить достигнутые договоренности в «опорную точку» не только для разрешения конфликта, но и для восстановления прагматичных отношений между Москвой и Вашингтоном. 

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что на встрече «достигли существенного прогресса», но отметил: «Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет». 

Позднее он написал в Truth Social, что лучшим способом завершить конфликт станет мирное соглашение, а не прекращение огня, которое «часто не соблюдается». 

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с Трампом согласился с этим подходом. Он подчеркнул, что Киев стремится к «реальному миру, который будет долгосрочным, а не станет очередной паузой». 

18 августа Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне. По словам главы Белого дома, если визит окажется успешным, может состояться еще одна встреча с Путиным. Российский лидер заявил, что в целом не возражает против переговоров с Зеленским, но подчеркнул, что до создания необходимых условий «пока далеко». 

