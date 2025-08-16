США усилили военное присутствие в Латинской Америке и Карибском бассейне, направив в регион более 4 тыс. морских пехотинцев и моряков. По данным CNN, Пентагон задействовал атомную подлодку, несколько эсминцев, ракетный крейсер и дополнительные разведывательные самолеты P8 Poseidon.
Переброска осуществляется десантными кораблями амфибийной группы «Иводзима» (USS Iwo Jima), в операции участвует 22-я экспедиционная группа морской пехоты. Развертывание проводится в зоне ответственности Южного командования США (SOUTHCOM).
Источники телеканала отметили, что операция носит демонстрационный характер и призвана показать готовность США к решительным действиям против наркокартелей. Один из чиновников подчеркнул, что дополнительные силы направлены на устранение угроз национальной безопасности, исходящих от преступных организаций.
В Пентагоне заявили, что при необходимости президент США Дональд Трамп может использовать переброшенные ресурсы для прямых военных мер.
Количество и состав средств позволяют реализовать широкий спектр сценариев. Вместе с тем собеседники CNN указали, что морские пехотинцы не имеют достаточной подготовки для операций по пресечению наркотрафика и будут во многом полагаться на береговую охрану.
15 августа ВМС США объявили о развертывании кораблей USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale и USS San Antonio, однако без уточнения пункта назначения. По словам источников, группа останется в подчинении SOUTHCOM на несколько месяцев.
В меморандуме министра обороны США Пита Хегсета, подписанном в начале года, подчеркивалось, что среди приоритетов американских вооруженных сил — борьба с незаконной миграцией и наркотрафиком. В марте США уже направляли эсминцы к побережью Мексики для поддержки миссии Северного командования и усиления контроля в Западном полушарии.