США усилили военное присутствие в Латинской Америке и Карибском бассейне, направив в регион более 4 тыс. морских пехотинцев и моряков. По данным CNN, Пентагон задействовал атомную подлодку, несколько эсминцев, ракетный крейсер и дополнительные разведывательные самолеты P8 Poseidon.

Переброска осуществляется десантными кораблями амфибийной группы «Иводзима» (USS Iwo Jima), в операции участвует 22-я экспедиционная группа морской пехоты. Развертывание проводится в зоне ответственности Южного командования США (SOUTHCOM).

Источники телеканала отметили, что операция носит демонстрационный характер и призвана показать готовность США к решительным действиям против наркокартелей. Один из чиновников подчеркнул, что дополнительные силы направлены на устранение угроз национальной безопасности, исходящих от преступных организаций.

В Пентагоне заявили, что при необходимости президент США Дональд Трамп может использовать переброшенные ресурсы для прямых военных мер.